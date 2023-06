Veteranen Search Team vindt lichaam in Hoorn

Na een zoekactie heeft het Veteranen Search Team in een sloot in Hoorn een lichaam aangetroffen.

De politie onderzoekt of het om een 20-jarige Engelsman gaat, die vorige week zondagavond in verwarde toestand vermist is geraakt, meldt NH Nieuws.

Het Veteranen Search Team is een stichting die voor het overgrote deel bestaat uit (militaire) veteranen en voormalig politiemedewerkers. In dit geval was het team met dertig mensen op zoek gegaan naar de Engelsman, nadat eerdere zoekacties niets hadden opgeleverd.

De man bracht vorig weekeinde samen met een Nederlandse vriend in Hoorn door. Zaterdagavond gebruikte hij op een feestje te veel drugs, vertelde de Nederlandse vriend aan de politie. Daardoor raakte hij in een psychose en vernielde een paar spullen. De Nederlander besloot zondagavond, dus meer dan 24 uur later, om de Engelsman door een derde persoon naar het ziekenhuis te laten brengen. Uit camerabeelden blijkt dat de Engelsman die zondag wel aankwam in het ziekenhuis, maar daarna ontbrak elk spoor.

Veel vragen

Maandag schakelde de familie van de Engelsman de politie in en begonnen de eerste zoektochten . "Het is even na 10.00 uur als leden van het Veteranen Search Team een lichaam aantreffen in het water van een sloot", aldus een woordvoerder van de politie vandaag.

De politie onderzoekt nu "hoe de persoon te water is geraakt en wat de identiteit is." Mocht het inderdaad om de Engelsman gaan, dan zijn er veel vragen. Zo wil de politie weten waarom de Nederlandse vriend zolang gewacht heeft met het inschakelen van professionele hulp en waarom niemand met de man is meegelopen, het ziekenhuis in.

Het is nog onduidelijk wanneer de identificatie klaar is.