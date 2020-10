Celstraffen en tbs geëist tegen leden 'Rolexbende'; een van hen zou 'psychopaat' zijn

Drie mannen hebben celstraffen van zes en zeven jaar tegen zich horen eisen voor een reeks gewelddadige diefstallen van onder meer Rolexhorloges. Twee van hen zouden ook tbs moeten krijgen, vindt het Openbaar Ministerie.

De verdachten zouden, verspreid over een paar jaar, vooral Amsterdam-Zuid als 'jachtgebied' hebben gebruikt, op zoek naar de peperdure uurwerken. Slachtoffers werden op straat vaak met extreem geweld overvallen, soms met ernstige verwondingen tot gevolg.

Tegen een 20-jarige man werd 7 jaar cel geëist. Twee verdachten van 29 en 25 hoorden eisen van 6 jaar cel en tbs. Zij vormen onbehandeld een gevaar voor anderen, vindt het OM. Een van hen is in de ogen van deskundigen zelfs een psychopaat.

De zaak tegen een vierde verdachte die tijdens de berovingen nog minderjarig was, wordt op een later moment afgedaan.

Zorgvuldig uitgekozen

De bendeleden kozen hun slachtoffers zorgvuldig uit, zei het OM. Ze observeerden 's avonds of 's nachts exclusieve horecagelegenheden om potentiële slachtoffers in het vizier te krijgen. Die werden gevolgd en op een geschikt moment in een wat stillere omgeving in enkele minuten tijd beroofd.

Slachtoffers werden meestal onverwacht van achteren aangevallen, tegen de grond gewerkt, mishandeld en beroofd. Dat gebeurde onder anderen met Estelle Cruijff en de vader van presentatrice Nicolette van Dam.

De rechtbank in Amsterdam doet in december uitspraak.