Ploegmaten Peña en Zana missen bocht in Sloveense afdaling, maar kunnen toch juichen

Jesús David Peña heeft de vierde etappe van de Ronde van Slovenië gewonnen. In de laatste afdaling van de Kolovrat passeerde hij zijn kopman Filippo Zana, die in een scherpe bocht van de weg was geraakt. Opvallend genoeg was Peña eerder in de etappe op precies dezelfde plek uit de bocht gevlogen. Gelukkig belandden beiden in een zachte weide met grazende paarden en konden ze hun weg vervolgen. Het betekent de eerste profzege voor de 23-jarige Colombiaan. Zana klom snel uit het ravijn, werd zelfs nog tweede en nam de leiderstrui over van Dylan Groenewegen. "Ik heb veel geluk gehad", vertelde Zana na afloop.

Eerbetoon Mäder Aan het begin van de etappe deed Ide Schelling, winnaar van de etappe van vrijdag, maar weer eens waar hij goed in is. Hij was een van de vijf renners die wegsprongen uit het peloton. De kopgroep hield stand tot de eerste beklimming van de Kolovrat. Het peloton haalde de mannen voorop snel bij. Leider van het algemeen klassement Groenewegen kon, zoals verwacht, het tempo niet volgen en wapperde eraf. Vroeg in de klim was het Simon Pellaud, landgenoot van de gisteren overleden Gino Mäder, die even wegsprong. Pellaud maakte een gebaar richting de hemel, voordat hij weer ingelopen werd. Daarna was het Samuele Zoccarato die ervandoor ging en als eerste boven kwam bij de eerste beklimming, terwijl het peloton verder uitdunde. In de afdaling splitste de grote groep nog verder door een valpartij in een listige bocht.

Zana, hier op archiefbeeld, is de nieuwe klassementsleider in Slovenië - AFP