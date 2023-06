Zilver voor judoka Van Dijke, Polling en Van Lieshout derde in Astana

Ze had op weg naar de finale al haar drie partijen vroegtijdig beslist. In de halve finales had ze Polling al binnen een minuut op de rug gegooid. Ook de Griekse Teltsidou had vlot afgerekend met haar drie eerdere tegenstanders.

In de finale kregen beiden al snel twee straffen vanwege het foutief vastpakken van het pak van de ander. Van Dijke had wel het initiatief, maar een score maken lukte niet. In de verlenging nam ze te veel risico en Teltsidou profiteerde.

Brons voor Polling en Van Lieshout

Polling slikte tegen Van Dijke in hun achtste onderlinge ontmoeting pas haar tweede nederlaag. Ze was in de troostfinale weer bij de les en vloerde daarin overtuigend Serafima Moscalu. Ze had de Roemeense binnen twee minuten al tweemaal op de zij gelegd.

Joanne van Lieshout (-63 kg) pakte net als vorige maand op de WK brons in haar klasse. De 20-jarige Brabantse had twee zeges geboekt voordat ze verloor van Kim Si-ju. De Zuid-Koreaanse was haar de baas met een waza-ari.

De tweevoudig juniorenwereldkampioene ging niet bij de pakken neerzitten en gooide Cristina Canbana in de strijd om brons al na 26 tellen op de rug.