Pas in slotfase komen hockeysters veelvuldig tot scoren tegen Amerika: 6-0

Vorig jaar versloegen de Nederlandse hockeysters in de Pro League Team USA nog met 10-0, maar zo'n forse uitslag zat er vandaag niet in. De vrouwen, regerend olympisch en wereldkampioen, domineerden zoals verwacht wel de wedstrijd, maar sleepten die pas in de slotfase met 6-0 binnen.

"Je moet Nederland ontregelen, in plaats van dat je zelf kansen gaat creëren", zei de Amerikaanse coach Craig Parnham in de rust bij een 2-0 stand in het voordeel van Oranje. Die uitspraak was spot on.

Toon al na twaalf seconden gezet

Al na twaalf seconden in het eerste kwart zorgde Nederland voor de eerste corner, die ze niet verzilverden, maar de toon was gezet. De Nederlandse speelsters dwongen de Amerikanen veelvuldig over links, zodat ze de bal met hun forehand konden onderscheppen.

Het baltempo lag echter te laag om de tegenstander op de knieën te dwingen.