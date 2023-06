Wekelijks protest Chemours fors groter na onthullingen over pfas

Het wekelijkse protest bij chemisch bedrijf Chemours in Dordrecht was vanochtend veel drukker bezocht dan normaal. Komen er op een 'gewone' zaterdagochtend zo'n 20 tot 25 mensen, nu waren het er 150. Bij de ingang van het bedrijf stortten zij 'vervuilde grond' uit hun achtertuinen.

"Chemours moet de productie stopzetten", zei Kees van der Hel van de actiegroep Gezondheid voor alles bij Rijnmond. "De fabriek moet dicht en nóóit meer open."

Afgelopen donderdag onthulde het tv-programma Zembla interne stukken, waaruit bleek dat de directie van de fabriek al in 1993 wist dat het gebruikte pfas bij de vestiging in Dordrecht vervuiling van grondwater veroorzaakte. Er werden pfas-concentraties gemeten die 75 keer hoger zijn dan de eigen norm van DuPont.

Op last van het hoofdkantoor in de VS werd een pfas-coördinator aangesteld. Die constateerde dat er door kapotte en scheurende leidingen grote hoeveelheden pfas waren gelekt en ondergronds "een stortplaats" was ontstaan. Hij waarschuwde dat de vervuiling moeilijk te beheersen is en dat de verspreiding van de stof ernstige aansprakelijkheidsgevolgen kon hebben.

Toch werd het kankerverwekkende pfas (een chemische stof die veel gebruikt werd als anti-aanbak en waterafstotend middel) niet opgeruimd. Integendeel, uit metingen blijkt dat de stof keer op keer in de omgeving is neergeslagen. Vorig jaar september nog waarschuwde het RIVM dat inwoners van Dordrecht, Papendrecht en Sliedrecht met een moestuin goed moesten opletten of het veilig was hun eigen geteelde groenten te eten.

Emmers vervuilde grond

Sinds enige tijd protesteren omwonenden elke zaterdagochtend om 10.30 uur bij de ingang van het bedrijf, met vanochtend dus aanzienlijk meer mensen dan 'normaal'. In emmers namen ze vervuilde grond mee die zij bij de ingang van Chemours stortten. Ook goten ze flessen met leidingwater bij de fabriekspoort leeg. Volgens de actievoerders is niet alleen de grond, maar ook het water zwaar vervuild door toedoen van het bedrijf.

Na de onthullingen is sluiting van het bedrijf volgens Van der Hel de enige optie. Voor de werkgelegenheid hoeft het niet open te blijven wat hem betreft. De actieleider zegt dat Chemours in feite alleen nog maar voor werkgelegenheid zorgt onder huisartsen, in ziekenhuizen en bij begrafenisondernemingen.

De provincie Zuid-Holland wil dat het Openbaar Ministerie een onderzoek instelt naar de situatie bij Chemours, zo zegt gedeputeerde Frederik Zevenbergen op Twitter: