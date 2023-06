Zeeland viert uitbundig zijn eerste Roze Zaterdag

Een paar jaar geleden was het nog onmogelijk, nu is het een vrolijke manifestatie in Goes. Bij de allereerste Roze Zaterdag in Zeeland worden vandaag 15.000 bezoekers verwacht. Maar het zal niemand verbazen als het er veel meer worden.

"Ik loop hier voor alle ho-moeders, laat ik het zo maar zeggen", zegt een vrouw in Zeeuwse klederdracht bij Omroep Zeeland. Haar zoon is homo, en dat is in Zeeland niet altijd even gemakkelijk. "Hij kan zijn wat hij wil zijn, maar het blijft toch aandacht nodig hebben", benadrukt ze de reden van haar komst naar de parade dwars door de binnenstad.

De Roze Zaterdag in Goes is uitgebreid voorbereid en het heeft er regelmatig naar uitgezien dat hij niet door zou gaan. Toen de stad zich in 2021 kandidaat stelde en een voorbereidingskrediet aanvroeg, trapte de SGP/ChristenUnie-fractie in de gemeenteraad hard op de rem. "Het organiseren van dergelijke activiteiten behoort niet tot de kerntaken van de gemeente en de financiële positie is van dien aard dat wij een stevige pas op de plaats moeten maken", aldus de fractie.

Vooral het SGP-deel van de fractie heeft om religieuze reden grote moeite met evenementen voor de lhbtq-gemeenschap. Dat bleek in 2021 niet alleen in Goes, maar ook op Schouwen-Duivenland, waar als laatste gemeente in Nederland de regenboogvlag niet mocht worden gehesen.

Danny Vera

Een aantal Zeeuwse coryfeeën was woedend. "Het zou niet uit moeten maken hoe je eruit ziet en op wie je valt", aldus zanger Danny Vera toen. "Dat maakt allemaal geen reet uit. Laten we een beetje lief zijn voor elkaar!"

Uiteindelijk betaalde ondernemersorganisatie Goes Marketing het voorbereidingskrediet van 50.000 euro, stelde de gemeente zich kandidaat en besloot Stichting Roze Zaterdagen Nederland het evenement aan de stad toe te wijzen. "Wij denken dat de komst van Roze Zaterdag een belangrijke positieve impuls kan geven aan de bewustwording en acceptatie van seksuele en genderdiversiteit in Goes en de hele provincie Zeeland", zei Simon Timmerman van de Stichting in 2021.

Twee jaar later is er in Goes geen onvertogen woord te horen. "Het is een privilege dat je hier mag zijn zoals je bent". zegt een Russische vrouw die meeloopt in de parade. "Dat is in mijn land wel anders."

Goes is goed

"Het is warm, het is ongelooflijk druk. Maar het is heel overweldigend wat hier gebeurt", aldus voorzitter van COC Nederland Astrid Oosenbrug. "Van tevoren was de vraag: is Zeeland hier wel aan toe? Maar als ik zo om me heen kijk, dan denk ik dat Zeeland hier enorm aan toe is. Ik was vanochtend bij de kerkdienst die ongelooflijk mooi en waardevol was. Ik denk dat Goes is Goes en Goes is goed. Heel Zeeland mag trots zijn. Dat maakt mij in ieder geval heel dankbaar."

