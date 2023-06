Koning Charles deelt lintjes uit op eerste verjaardagsparade

In Londen is tijdens de verjaardagsparade van koning Charles bekendgemaakt welke prominenten een koninklijke onderscheiding krijgen. Op het lijstje staan onder anderen auteur Ian McEwan, tv-presentatrice Davina McCall, oud-profvoetballer Ian Wright, Vogue-hoofdredacteur Anna Wintour en regisseur Stephen Frears.

De bekendmaking is op de dag waarop Trooping the Colour wordt gevierd, de officiële verjaardag van de Britse monarch. Het evenement is altijd in juni, ook al is Charles in november jarig. Aan de ceremonie doen ongeveer 1400 militairen, 200 paarden en 400 muzikanten mee.

De belangrijkste onderscheidingen zijn voor Wintour, McEwan en wetenschapper John Bell. Zij worden Companion of Honour. Elk jaar krijgen maar een paar mensen deze hoge onderscheiding, omdat de groep companions uit maximaal 65 mensen mag bestaan en er alleen een plek vrijkomt als een lid overlijdt. De ridderorde is bedoeld voor mensen die lange tijd een grote bijdrage hebben geleverd aan de kunsten, wetenschap, geneeskunde of het besturen van het land.

Wintour, sinds 1988 hoofdredacteur van Vogue, is een van de invloedrijkste modefiguren ter wereld. Bell is immunoloog en werkte mee aan de ontwikkeling van het coronavaccin van AstraZeneca.

Ian McEwan wordt gezien als een van de grootste Britse schrijvers van na de Tweede Wereldoorlog. Hij is bekend van romans als Atonement en Amsterdam. "Ik denk dat dit neerkomt op een goede beoordeling", zegt hij in een reactie op het nieuws.

The Queen

Lagere onderscheidingen gaan onder meer naar Stephen Frears en Martin Amis. Regisseur Frears maakte in 2006 de film The Queen, waarin Helen Mirren de rol van koningin Elizabeth op zich neemt.

De beroemde schrijver Martin Amis krijgt postuum een onderscheiding. Hij overleed vorige maand op 73-jarige leeftijd aan de gevolgen van slokdarmkanker.

Het is de eerste keer sinds de kroning van Charles dat hij de 'Birthday Honours' toekent. Vorig jaar november deelde hij al lintjes uit, maar die waren voor mensen die waren uitgekozen tijdens de regeerperiode van koningin Elizabeth.