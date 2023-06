Verdediger Van den Berg mist EK onder 21 door spierblessure, Sambo vervanger

Van den Berg heeft het trainingskamp in Oostenrijk inmiddels verlaten. Bondscoach Erwin van de Looi heeft Shurandy Sambo (afgelopen seizoen door PSV verhuurd aan Sparta) opgeroepen als vervanger.

Voor Jong Oranje is het afvallen van Van den Berg vlak voor het EK in Roemenië en Georgië een flinke aderlating. In het oefenduel met Japan afgelopen woensdag vormde hij naast Micky van de Ven nog het verdedigingscentrum van Jong Oranje.

Met Jan Paul van Hecke (Brighton & Hove Albion) heeft Van de Looi nog een centrale verdediger in zijn selectie.

Sambo in de belangstelling

Vervanger Sambo is een rechtervleugelverdediger en kende een uitstekend seizoen met Sparta, dat hem huurde van PSV. In de finale van de play-offs om Europees voetbal tegen FC Twente ging een briljante verdedigende actie van hem zelfs even viraal op sociale media.