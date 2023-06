Russische Aleksandrova treft landgenoot Koedermetova in tennisfinale Rosmalen

Jekaterina Aleksandrova heeft zich als eerste geplaatst voor de vrouwenfinale van het grastoernooi in Rosmalen. De Russische was in de halve eindstrijd te sterk voor Aljaksandra Sasnovitsj: 6-1, 7-6 (1). Aansluitend wist Veronika Koedermetova, de nummer 10 van de wereld, in twee sets af te rekenen met Viktoria Hruncakova. Na een overtuigende eerste set denderde de Russin in ijltempo door: 6-3, 6-2. Aleksandrova sterk van start Aleksandrova ging voortvarend van start met harde opslagen. De 28-jarige Russin gaf Sasnovitsj geen enkele kans, die bovendien een aantal onnodige fouten maakte en moeite had om in een goed ritme te komen.

Rosmalen live bij NOS De halve finale van Tallon Griekspoor tegen de Fin Emil Ruusuvuori is zaterdag ook live te zien op NOS.nl en in de NOS-app vanaf 16.30 uur. Zondag is de de vrouwenfinale (12.00 uur) en de mannenfinale (rond 14.45 uur) ook live te zien op NOS.nl en in de NOS-app.

De Russische trok de eerste set moeiteloos naar zich toe met 6-1. Sasnovitsj sterker, maar niet genoeg In de tweede set kwam Sasnovitsj een stuk beter in de wedstrijd. De Wit-Russische had minder mislukte dropshots, maakte een aantal aces en kwam op een 3-4 voorsprong door de game van Aleksandrova te breken. Bij een stand van 5-5 weerde Sasnovitsj zich met alles wat ze in zich had en moest een tiebreak uiteindelijk de beslissing brengen. Daarin was het Aleksandrova die excelleerde en op één na alle punten pakte.

Kudermetova moest er aanvankelijk hard voor werken, maar toonde veerkracht - ANP