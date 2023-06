Aleksandrova in twee sets langs Sasnovitsj voor finaleplek in Rosmalen

Jekaterina Aleksandrova heeft zich als eerste geplaatst voor de vrouwenfinale van het grastoernooi in Rosmalen. De Russische was in de halve eindstrijd te sterk voor Aljaksandra Sasnovitsj: 6-1, 7-6 (1). Aleksandrova ging voortvarend van start met harde opslagen. De 28-jarige Russin gaf Sasnovitsj geen enkele kans, die bovendien een aantal onnodige fouten maakte en moeite had om in een goed ritme te komen.

Rosmalen live bij NOS De tweede halve finale is omstreeks 12.30 uur van start gegaan tussen Veronika Kudermetova en Viktoria Hrucakova. De partij is via NOS.nl live te bekijken. De halve finale van Tallon Griekspoor tegen de Fin Emil Ruusuvuori is zaterdag ook live te zien op NOS.nl en in de NOS-app vanaf 16.30 uur. Zondag is de de vrouwenfinale (12.00 uur) en de mannenfinale (rond 14.45 uur) ook live te zien op NOS.nl en in de NOS-app.