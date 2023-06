Ziekmelden om extreme hooikoorts, patiënten snakken naar regen

Het werd deze week zo erg dat Ter Beest voor het eerst halverwege de dag haar werk moest staken. "Door al dat hoesten was ik mijn stem kwijtgeraakt en moest ik naar huis. Dat heb ik nog nooit gehad. Het zit bij mij echt in de luchtwegen, dus ik moet veel niezen, veel hoesten, en heb jeuk aan mijn ogen, mijn keel en gehemelte."

Iedereen kent wel iemand met hooikoorts. Waar de één de hele buurt bij elkaar niest, snottert de ander de hele dag door. Sommigen hebben er zoveel last van dat werken of studeren niet meer gaat.

Met milde klachten kun je prima functioneren met medicijnen van de drogist of een extra middeltje van de huisarts. Maar sommigen hebben er zoveel last van dat ze naar een specialist moeten in het ziekenhuis. "Het heet niet voor niets hooikoorts: als je er echt ziek van wordt, kan het voelen alsof je de griep hebt", zegt kinderarts en allergoloog in het Deventer Ziekenhuis Monique Gorissen in het radioprogramma Nieuws en Co.

Hoewel hooikoorts zich normaliter pas op latere leeftijd ontwikkelt, ziet de arts dat de klachten zich op steeds jongere leeftijd voordoen. Ook wordt de groep met extreme klachten volgens haar steeds groter.

Regendans

Ter Beest is lang niet de enige die dit jaar zoveel last heeft van hooikoorts. "Ik hoor van meerdere mensen: 'Ik gebruik nooit medicijnen en nu heb ik ineens medicatie nodig om het te onderdrukken.' Of dat mensen hun ramen en deuren in het huis niet openzetten, uit angst voor de pollen."

Een oproep van de NOS op Instagram over extreme klachten door hooikoorts maakte een hoop los. Honderden, soms zeer wanhopige reacties stroomden binnen. "Ik heb vrijwel constant hoofdpijn, neem drie soorten medicatie en heb astma ontwikkeld", schrijft Jet.

Sommigen hebben zich ziekgemeld op het werk, of zijn vermoeid door de slechte nachten. "Al die klachten kosten heel veel energie en ik merk dat ik uitgeput ben", schrijft Aukje. "Toch wil je je ook niet aanstellen, want mensen denken vaak: 'Het is maar hooikoorts'. Maar het is niet niks!"

Voor Ruben bestaat zijn werk bij de klantenservice nu noodgedwongen vooral uit het beantwoorden van mails. "Ik ben tijdens het bellen alleen maar aan het snotteren en niezen." En bij Vincent slaat de medicatie maar niet aan. Hij kiest daarom voor een andere oplossing: "Ik ga zo weer een regendans doen", grapt hij.