'Bange broodrensters' kunnen niet op tegen 'belachelijk goede' reeks SD Worx

Iedereen is het erover eens: het vrouwenwielrennen zit in de lift. De wedstrijden worden steeds vaker uitgezonden, er zijn hogere salarissen en er komen steeds meer teams op het hoogste niveau bij.

Wielervolgers, kijkers en ook het peloton kunnen het slechts ondergaan. In elke wedstrijd heeft SD Worx óf de sterkste vrouw bergop (Vollering) óf de sterkste afmaker (Kopecky) óf de snelste sprinter (Lorena Wiebes). Het is op het punt gekomen dat andere ploegen niets meer ondernemen.

Echt aanwijzen waar het aan ligt, kan Stam niet eens. Hij noemt het maar een 'flow' waar zijn team zich in bevindt. "We hebben een goede voorbereiding op het seizoen in Spanje gekend, waar we weer iets harder hebben gewerkt dan voorgaande jaren. Vervolgens waren we snel succesvol en hebben we deze flow in de ploeg weten te houden."

We moeten vooral niet in ons hoofd krijgen dat SD Worx onverslaanbaar is, want dat is niemand.

Er is weinig strijd en bovendien is het niet verheffend om naar te kijken. Dat stelt ook Ina-Yoko Teutenberg, de ervaren ploegleidster van Trek Segafredo, eveneens een grote World Tour-ploeg. "Ik denk niet dat het er goed uitziet voor de sport. Dat ben ik met Roxane eens. Maar wat kun je eraan doen?"

Vendetta tegen SD Worx?

"Ze hebben de beste renners dit seizoen. Dat hebben ze laten zien. We moeten met ons allen beter ons best doen. Of we meer moeten samenwerken? Ik denk niet dat een vendetta tegen SD Worx de oplossing is. Elk team heeft zo zijn eigen doel."

Trek geeft als excuus aan dat het ook niet erg meezat dit voorjaar. Elisa Longo Borghini kon in maart niet koersen, Ellen van Dijk is met zwangerschapsverlof en Lizzie Deignan keerde pas laat terug van verlof. "En we hebben veel botten gebroken. Elisa Balsamo onlangs nog in Londen."

"Ik probeer het niet goed te praten, maar we hebben nou eenmaal veel pech gehad. Hopelijk verandert dat nu. We moeten vooral niet in ons hoofd krijgen dat SD Worx onverslaanbaar is, want iedereen is te verslaan."