Politie rolt werkend drugslab op in Nieuw-Amsterdam

De politie heeft vannacht bij het Drentse dorp Nieuw-Amsterdam een werkend drugslab opgerold.

Bij de actie werd een 54-jarige man uit het nabijgelegen Emmen opgepakt, meldt RTV Drenthe. Hij wordt verdacht van het vervaardigen van harddrugs.

Het is onduidelijk hoe de politie het lab op het spoor kwam. Rond 02.00 uur werd een inval gedaan in een schuur, waar allerlei spullen stonden die, zoals de politie het noemt: "bestemd lijken voor de productie van synthetische drugs". Tijdens de inval werd drugs geproduceerd.

Hennepkwekerij

In de schuur werd ook een hennepkwekerij ontdekt, maar die was buiten gebruik.

De politie is meteen begonnen met de ontmanteling van het drugslab. De aangetroffen grondstoffen en goederen worden vernietigd.

Het gebeurt steeds vaker dat op het platteland van Zuid-Oost Drenthe drugslabs worden aangetroffen. De politie vermoedt dat criminelen uitwijken uit Brabant en Limburg omdat daar al geruime hard wordt opgetreden. Waarschijnlijk tippen de drugsproducenten elkaar over plekken waar de politie veel minder komt, schreef NRC onlangs,

Begin maart nog werden twee mannen opgepakt bij een synthetisch drugslab in Emmen. In januari pakte de politie acht mensen op bij een drugslab in Holsloot, dat ook dicht bij Nieuw-Amsterdam ligt. Ook daar werden allerlei spullen in beslag genomen zoals ketels, chemicaliën en branders.