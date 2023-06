Curaçao mist hoofdtoernooi Gold Cup na verlies tegen Saint Kitts en Nevis

De voetballers van Curaçao is het niet gelukt om zich te plaatsen voor het hoofdtoernooi van de Gold Cup. In Fort Lauderdale in Florida verloor de ploeg in de eerste kwalificatieronde na strafschoppen van Saint Kitts en Nevis, nadat het in de reguliere speeltijd 1-1 werd.

Bij Curaçao stond een groot aantal (ex-)eredivisie-spelers in de basis. Onder meer Vurnon Anita, Cuco Martina, Eloy Room, Leandro Bacuna en doelpuntenmaker Jürgen Locadia konden een blamage niet voorkomen.

Saint Kitts en Nevis, een eilandengroep in de Carabische Zee, staat 139ste op de wereldranglijst. Curaçao zelf bezet plek 88 en wil een serieuze gooi doen naar deelname aan het WK voetbal van 2026. Tijdens de laatste editie van de Gold Cup in 2021 bereikte Curaçao nog de kwartfinales.

Hoofdtoernooi

Om het hoofdtoernooi van de Gold Cup te bereiken moet Saint Kitts en Nevis in de tweede en laatste kwalificatieronde afrekenen met de winnaar van het duel tussen Frans-Guyana en Sint-Maarten.

Het hoofdtoernooi van het kampioenschap van Noord- en Centraal-Amerika en de Caraïben begint op 26 juni en wordt gehouden in de Verenigde Staten.