Inzameling voor ouders verdronken vluchteling (6) levert bijna 16.000 euro op

Er is een inzamelingsactie gestart voor de ouders van de 6-jarige jongen Abdyrahman Ahsirov uit Oss die afgelopen week verdronk in de recreatieplas De Lithse Ham bij het Brabantse dorp Lith.

"Wij waren dinsdagavond bij de plas met onze kinderen die ongeveer even oud zijn. Het water wordt daar vrij snel diep", zegt Mark Martens, de initiatiefnemer van de inzamelingsactie. bij Omroep Brabant. "We leven mee met de familie van de jongen en willen ze graag helpen met een mooi afscheid van hun zoon."

Er is inmiddels bijna 16.000 euro ingezameld.

Volgens Martens woonde het jongetje samen met zijn ouders in een opvang in het nabijgelegen Oss. De drie waren eerder gevlucht uit Turkmenistan naar Oekraïne. Vanuit Oekraïne vluchtten ze vanwege de oorlog naar Nederland.

Te water geraakt

Samen met zijn ouders ging Abdyrahman woensdag naar de recreatieplas. Waarschijnlijk is het jongetje te water geraakt terwijl zijn ouders op het strand zaten. Volgens de initiatiefnemer van de inzamelingsactie kon het kind niet zwemmen.

Direct na zijn vermissing begon een zoekactie. Met een politiehelikopter en duikers van de brandweer werd het hele gebied doorzocht. Het Veteranen Search Team kamde met negentig mensen de omgeving uit. Een warmtebeeldcamera aan een drone bekeek de situatie van de lucht. Ook de familie van het jongetje zocht mee.

De zoektocht ging donderdagochtend door. Iets voor het middaguur werd het lichaam van het kind gevonden in het water van de plas.

Ook verdronken

Donderdag werd in Eersel, eveneens in Brabant, het lichaam geborgen van een 54-jarige man die ook was verdronken in een recreatieplas. De man was woensdagavond vermist geraakt toen hij naar de overkant van de plas wilde zwemmen.