Amerika zonder geblesseerde aanvoerder Sauerbrunn op WK: 'Breekt mijn hart'

De Amerikaanse voetbalsters missen bij het WK volgende maand in Australië en Nieuw-Zeeland aanvoerster Becky Sauerbrunn. De 38-jarige verdedigster heeft nog te veel last van een voetblessure.

"Het breekt mijn hart, maar dit is sport", zei Sauerbrunn. "Ik heb hard gewerkt en hoopte dat het zou gaan lukken om op tijd fit te zijn. Maar het zit er niet in." De 216-voudig international raakte in april geblesseerd bij een wedstrijd van haar club Portland Thorns.

De Nederlandse vrouwen nemen het in de groepsfase op 27 juli op tegen de Verenigde Staten, die bij het WK hun titel verdedigen. De andere tegenstanders in de groep zijn Vietnam en Portugal.