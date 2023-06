Man in Arizona meegesleept en gedood door zwarte beer

In de Amerikaanse staat Arizona is een man om het leven gekomen door een aanval van een zwarte beer. De 66-jarige Steven Jackson werd vrijdagochtend rond 8 uur 's ochtends lokale tijd aangevallen en ruim twintig meter meegesleurd door de beer.

"Hoogst ongebruikelijk", noemen de autoriteiten de aanval van de beer. Er was op het kampeerterrein geen voedsel aanwezig dat de beer naar de man had kunnen lokken.

Jackson zat volgens Amerikaanse media rustig een kopje koffie te drinken toen de beer hem schijnbaar vanuit het niets aanviel. Jackson was vaker op het kampeerterrein te vinden, waar hij een hut aan het bouwen was.

'Zeldzame omstandigheden'

Buren die het geschreeuw van de man hoorden, schoten te hulp. Met harde geluiden probeerden ze de beer te verjagen, maar de beer liet Jackson niet los, totdat een buurman het dier doodschoot. Jackson was toen al aan zijn verwondingen overleden

Hoewel de dode beer geen gevaar meer vormt en de aanval zeer uitzonderlijk is, hebben de autoriteiten kampeerders en bezoekers wel geadviseerd hun voedsel op te bergen in lockers.

De sheriff van de Amerikaanse staat, David Rhodes, benadrukt dat mensen niet lukraak beren of andere dieren moeten neerschieten. "Dit zijn uitzonderlijke omstandigheden. We willen niet dat mensen in paniek raken", zegt Rhodes. Autoriteiten in het gebied doen onderzoek naar de aanval van de beer.