Team van overleden Mäder trekt zich terug uit Ronde van Zwitserland

Mäder kwam donderdag zwaar ten val in de afdaling van de Albuelapas en overleed vrijdagochtend in het ziekenhuis.

Mäder overleed vrijdag aan de gevolgen van zijn val. De renner viel in volle afdaling van de Albulapas een ravijn in. De tourdokter trof hem bewusteloos en zonder polsslag aan in het water. Hij werd 25 minuten lang gereanimeerd tot zijn hartslag terug was. Vervolgens werd Mäder met een helikopter naar een ziekenhuis gebracht.

Aangepaste vorm

De ronde gaat door na overleg met de familie van Mäder en de teams en coureurs, maar in aangepaste vorm. Ook de derde Tour de Suisse Women gaat door.

