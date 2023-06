Jong Oranje, klas van '23: toen Hartman nog huilend thuiskwam van Feyenoord

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

Jong Oranje begint aankomende week aan het Europees kampioenschap onder 21 jaar in Georgië en Roemenië. Met België, Portugal en Georgië als tegenstanders wacht een loodzware poule.

De NOS zendt de duels van Nederland live uit op NPO 2 , NOS.nl en in de NOS-app, te beginnen aanstaande woensdag om 18.00 uur tegen België. Maar er is meer: de wedstrijden worden ook gestreamd op het YouTube-account van NOS Sport. En om het team beter te leren kennen, is er een nieuwe YouTube-serie.

Daarin krijgen we een exclusief kijkje achter de schermen. Volg het in 'Jong Oranje, klas van '23'. In de eerste aflevering proberen we Hartman, Verbruggen en Brobbey beter te leren kennen aan de hand van jeugdfoto's.