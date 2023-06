Verstappens concurrenten zoeken lichtpuntjes: 'Tweede plaats voelt als winst’

Als iemand in de Formule 1 weet wat winnen is, is het Lewis Hamilton. 103-voudig grandprixwinnaar, recordhouder aller tijden. Hij won meer dan de negentien andere coureurs op de huidige grid bij elkaar (97). Na ruim zeven vette jaren is zijn Mercedes al een tijdje geen dominante auto meer. De tweede en derde plaats in Barcelona, twee weken geleden, is tegenwoordig een topresultaat voor Mercedes. "De laatste race was als een overwinning voor ons", zegt Hamilton in aanloop naar de GP van Canada. "Je moet het in perspectief zien. Natuurlijk, we eindigden niet als eerste. Maar door de stappen die we hebben gezet, voelt het als winst." Niet meer dan kruimels Winnen deed Hamilton al anderhalf jaar niet. Hij en teamgenoot George Russell moeten met Fernando Alonso's Aston Martin en de Ferrari's strijden om de kruimels die Max Verstappen achterlaat. En dat gaat eigenlijk voor iedereen met horten en stoten. Een rondje door de paddock en langs de persconferenties levert bij Verstappens concurrenten vooral moeilijk kijkende gezichten op. Geen van de achtervolgers van Red Bull Racing straalt na een derde van het seizoen veel vertrouwen uit.

Fernando Alonso en Charles Leclerc tijdens de persconferentie in Montreal - ProShots

De beste seizoensstart - achter Red Bull - was voor Aston Martin. Fernando Alonso stond vijf keer op het podium, maar had het twee weken geleden moeilijk in Spanje. Hij bleef worstelen met zijn auto, schoot tijdens de kwalificatie het grind in en kwam op zondag geen moment in de buurt van de topdrie. "Ik denk dat dit een goed weekeinde kan worden", blikt Alonso vooruit op de race in Montreal. "Maar die verwachtingen hadden we in Barcelona ook en daar viel het tegen. Dus ja, we gaan het zien. We hebben een paar nieuwe onderdelen en gaan kijken wat ons dat oplevert." 'Steeds een beetje verbeteren' Aston Martin heeft een groot deel van vorig seizoen geïnvesteerd in de auto van 2023 en maakte de stap van de middenmoot naar de subtop. Alonso: "Dit jaar hebben we een heel nieuwe filosofie, we werken met een compleet nieuw concept." "Iedere race ontdekken we nieuwe dingen, we proberen de auto steeds een beetje te verbeteren. Ik hoop dat we hier weer competitiever zijn dan in Spanje."

Afbeelding ter illustratie - NOS

Ontdekken, proberen en verbeteren. In de woorden van Alonso zit wat Red Bull-teambaas Christian Horner in Barcelona constateerde. "Het verschilt van week tot week wie er achter ons staat. In Monaco was dat Fernando, dit keer Mercedes. Het wordt interessant hoe zich dat de komende races gaat ontwikkelen." Verstappen houdt zich niet veel bezig met de strijd achter hem. "We kijken naar de dingen waar we zelf invloed op hebben en dat is alleen onze eigen auto." Van de achtervolgers lijkt Aston Martin dit jaar de beste papieren te hebben, al verloor het in Spanje de tweede plaats in het constructeurskampioenschap aan Mercedes. Voor het eerst dit jaar stond zowel Hamilton als Russell op het podium.

Hamilton en Russell op het podium in Barcelona - ProShots

"We zijn door een moeilijke periode gegaan en we zijn er, een soort van, bovenop gekomen", zegt Hamilton voorzichtig. Met de introductie van de nieuwe generatie F1-bolides, waar sinds 2022 mee wordt gereden, verloor Mercedes het opgebouwde monopolie op succes. Na acht wereldtitels op rij won Red Bull vorig jaar de constructeurstitel. 'Het is zorgwekkend' In de strijd om de prijs voor the best of the rest lijkt Ferrari al helemaal niet meer mee te doen. "We zijn niet tevreden met wat we laten zien", vat Charles Leclerc het humeur bij de Italiaanse renstal samen. "Het staat zo ver af van de verwachtingen waar we het seizoen mee begonnen." Slechts één podiumplaats, het is niet veel wat Ferrari laat zien. In Barcelona vloog Leclerc er tot overmaat van ramp al tijdens de eerste sessie van de kwalificatie uit. Het team besloot de hele achterkant van de auto te vervangen. Maar wat er precies aan schortte, is nog steeds onduidelijk.

Charles Leclerc - ProShots