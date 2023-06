Wekdienst 17/6: Gratis naar het Rijksmuseum • Kwalificatie GP van Montreal

Goedemorgen! Om te vieren dat De Vaandeldrager terug is in het Rijksmuseum is het museum vandaag gratis te bezoeken. Vanavond rijden de Formule 1-coureurs op het circuit van Montreal de kwalificatie voor de Grote Prijs van Canada. Eerst het weer: vandaag begint weer zonnig, met in de middag een paar stapelwolken en in het zuiden en westen ook wat sluierbewolking. Het wordt 25 tot 29 graden en op de Waddeneilanden is het met 22 tot 23 graden een stuk koeler.

Het weer van zaterdag 17 juni - Weerplaza

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. En bekijk hier de dienstregeling voor het spoor. Op het spoor in en rond Amsterdam wordt vandaag veel drukte verwacht door werkzaamheden rond Amsterdam Centraal en het uitverkochte concert van Beyoncé in de Johan Cruijff ArenA. Wat kun je vandaag verwachten? Op ruim 160 bouwplaatsen kan het publiek een kijkje nemen vanwege de Dag van de Bouw. Dat zijn er volgens organisator Bouwend Nederland meer dan ooit. Het evenement trekt naar verwachting tienduizenden mensen.

Na een tour door Nederland hangt De Vaandeldrager van Rembrandt nu in het Rijksmuseum in Amsterdam. Om dat te vieren is het museum vandaag gratis te bezoeken.

Na een gesprek van de Afrikaanse leiders met de Oekraïense president Zelensky reizen de leiders door naar Rusland, waar ze in Sint-Petersburg een ontmoeting hebben met president Poetin.

Wesley Koolhof en Neal Skupski staan in de finale van het Libéma Open tennistoernooi in Rosmalen tegenover Gonzalo Escobar en Oleksandr Nedovjesov.

De coureurs in de Formule 1 rijden vanaf 22.00 uur op het circuit van Montreal de kwalificatie voor de Grote Prijs van Canada.

Wat heb je gemist? Binnen het politiekorps van de Amerikaanse stad Minneapolis was rond de dood van George Floyd al jarenlang sprake van structurele discriminatie van minderheden, schending van grondrechten en het negeren van de veiligheid van mensen in hechtenis. Dat schrijft het Amerikaanse ministerie van Justitie in een vernietigend oordeel over het handelen van het korps, ruim drie jaar na de dood van Floyd in Minneapolis. Vanwege het rapport gaat de stad akkoord met de instelling van een onafhankelijke waarnemer die toeziet op hervormingen binnen het korps, aangesteld door een federale rechter. Het korps komt pas van dat federale toezicht af als er bepaalde doelen zijn behaald. Ander nieuws uit de nacht: Eerste persoon die diagnose autisme kreeg overleden: De Amerikaan Donald Triplett werd als 5-jarige voor het eerst onderzocht door onderzoeker en kinderpsychiater Leo Kanner. Dat onderzoek is nog altijd een belangrijke leidraad. Triplett werd 89 jaar oud.

Duizenden jaren oud zwaard gevonden in Duitsland 'dat nog bijna glimt': Archeologen hebben in de Duitse deelstaat Beieren een bronzen zwaard van ruim 3000 jaar oud gevonden. Het komt zelden voor dat dergelijke zwaarden nog worden gevonden, laat staan in een dergelijke staat.

Jonk stopt als trainer Volendam en wordt technisch manager: Wim Jonk stopt als trainer van FC Volendam, zijn assistent, de 32-jarige Duitser Matthias Kohler, neemt het stokje over. Jonk gaat niet weg bij de club en gaat aan de slag als technisch manager.

En dan nog even dit: Het Oekraïense leger is op zeker drie plekken langs het front bezig met een tegenoffensief. Dat schrijft de Amerikaanse oorlogsdenktank Institute for the Study of War. Langs het 1000 kilometer lange front vallen de Oekraïners de Russische verdedigingslinies aan. "Dit hebben we de laatste tientallen jaren alleen in Irak gezien", zegt defensiedeskundige Mart de Kruif.

Langs het 1000 kilometer lange front vallen de Oekraïners Russische verdedigingslinies aan. "Dit hebben we de laatste tientallen jaren alleen in Irak gezien", zegt defensiedeskundige Mart de Kruif. - NOS