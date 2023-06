Podcast De Stemming: oplossingen of het blikje weer vooruit trappen?

Met nog drie weken te gaan tot het zomerreces kijken Xander van der Wulp en Joost Vullings naar de twee grootste hoofdpijndossiers van de regering: stikstof en asiel. Xander heeft het gevoel dat de meeste bewindslieden vergeten dat ze op moeten schieten als ze voor de vakantie met oplossingen willen komen. "We staan allemaal klaar voor de start. We denken al een tijdje: nu gaat het gebeuren, maar de wedstrijd begint maar niet." Joost vult aan: "Of zouden ze er dan toch weer voor kiezen om het blikje voor zich uit te trappen?"

Aan de mentaliteit van staatssecretaris van Justitie Van der Burg en minister van Landbouw Adema ligt het volgens Joost in ieder geval niet. "Die twee staan iedere dag met een soort vrolijkheid op. Praten de hele dag met iedereen en lopen tegen muren op. Niks lukt en toch worden ze de volgende ochtend weer even vrolijk wakker."

In een aantal provincies worden intussen wel stappen gezet. In vijf provincies is afgelopen week duidelijk geworden welke partijen er samen gaan besturen. Wat voor effecten kunnen deze coalitieakkoorden hebben op de landelijke politiek?

Verder waren Xander en Joost in de wandelgangen bij de installatie van de nieuwe Eerste Kamer. Een spannende dag vooral voor de 39 nieuwkomers in die Kamer, waar 75 mensen in zitten. Hoe vertrouwd zijn deze nieuwelingen al met Den Haag?