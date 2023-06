Wat er ook gebeurt, de interim-titel onder Verhoeven is voor 'Big Mike'

Wat er vanavond ook gebeurt bij het Glory-kickboksevenement in Rotterdam, één ding staat vast: de gelouterde trainer Mike Passenier gaat met de interim-titel in het zwaargewicht naar huis. De Amsterdammer is namelijk coach van zowel Antonio Plazibat als Tariq Osaro. De twee nemen het in Ahoy tegen elkaar op voor de interim-titel onder de langdurig geblesseerde Rico Verhoeven. "Het is een unieke situatie, natuurlijk", zegt Passenier over het duel tussen zijn twee pupillen. Jarenlang trainden de Kroaat Plazibat en Osaro, een Amersfoorter die vecht onder Nigeriaanse vlag, samen in Mike's Gym in Oostzaan, net buiten Amsterdam. "Er is bijna geen trainer die dit ooit gedaan heeft, maar ik ben blij dat ik het kan doen. Sterker nog: het is me al drie keer eerder overkomen dat twee van mijn vechters het tegen elkaar moesten opnemen."

Wat is een interim-titel? Als een kampioen zijn titel tijdelijk niet kan verdedigen, dan is het in de vechtsport gebruikelijk dat er een interim-titel in het leven wordt geroepen. Glory doet dat nu omdat zwaargewicht Rico Verhoeven langdurig uit de roulatie is met een knieblessure. Plazibat en Osaro strijden vanavond om een zilveren kampioensriem. De winnaar van het duel mag het dit najaar om de gouden riem opnemen tegen de dan weer herstelde Verhoeven.

Passenier bestiert sinds 2003 zijn eigen sportschool. Hij trainde honderden vechters, van wie Badr Hari en Jamal Ben Saddik de bekendsten zijn. Met zijn enorme postuur en zware Amsterdamse tongval is de 54-jarige Passenier een opvallende verschijning. In 2019 verscheen zelfs de biografie 'Big Mike' over zijn leven en loopbaan. K.O.-artiesten Plazibat, die binnen Glory al enkele jaren wordt beschouwd als voornaamste uitdager van Verhoeven, besloot vanuit Kroatië naar Nederland te verhuizen om met Passenier te kunnen werken. Sinds 2019 traint hij bij Mike's Gym. "Zijn gym heeft het hoogste knock-outpercentage van alle gyms ter wereld", vertelt de Kroaat, die zijn laatste vier duels op K.O. won over zijn keuze voor Passenier. "Geen enkele andere trainer heeft zoveel K.O.-artiesten voortgebracht als Mike."

Lachende gezichten bij Antonio Plazibat en Mike Passenier - Glory

Passenier vindt het geen probleem dat zijn pupillen tegen elkaar moeten vechten. "Het is part of the job. Je begint met trainen en je vechters worden steeds beter. Tot je topvechters hebt geproduceerd. Antonio en Tariq hebben iedereen verslagen en zijn nu zo goed dat ze alleen nog tegen elkaar kunnen vechten." Goed bevriend Plazibat (29) en Osaro (27) raakten goed bevriend tijdens de vele trainingen in Oostzaan. Maar nadat Osaro in april een viermanstoernooi had gewonnen en daarmee het gevecht om de interimtitel tegen Plazibat afdwong, moest de vriendschap opzij worden gezet. De twee komen elkaar sindsdien niet meer tegen bij Mike's Gym. "We hebben meteen een schema gemaakt", vertelt Passenier. "Tariq is op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend in de gym en Antonio is er dan 's middags. Op dinsdag, donderdag en zaterdag is het andersom."

Antonio Plazibat en Tariq Osaro met de zilveren interimriem, op de achtergrond kijkt Passenier toe. - Glory

Passenier kon zijn aandacht zo gelijk verdelen over beide vechters. Zaterdag in Ahoy kiest hij geen partij en gaat hij op een stoel op de eerste rij zitten. Zowel Plazibat als Osaro wordt in de hoek bijgestaan door drie andere coaches die voor Mike's Gym werken. En beide kickboksers zullen voor de snelle K.O. gaan, zoals alle vechters van Big Mike door de jaren heen geleerd hebben. Plazibat: "Ik heb geen zin om vier of vijf rondes te vechten, om moe te worden, te zweten en wat extra klappen te krijgen." "Ik ga voor een K.O. in de eerste ronde. Daarna zijn Tariq en ik weer vrienden en gaan we samen feesten op de afterparty."