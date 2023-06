Dodental aanslag op middelbare school in Uganda loopt op tot 41

De aanslag gebeurde rond 23.00 uur lokale tijd op een private school in Mpondwe, zo'n 2 kilometer van de grens met de Democratische Republiek Congo. Aanvallers brandden een slaapzaal plat en stalen voedsel. Daarna vluchtten ze volgens de politie richting een nationaal park in Congo. Ugandese soldaten achtervolgen de aanvallers en proberen de ontvoerde mensen te bevrijden, zegt een woordvoerder van defensie.

In het zuidwesten van Uganda zijn bij een aanslag op een middelbare school 41 mensen gedood. Onder de doden zijn 38 scholieren, een bewaker en twee andere burgers, meldt de burgemeester van de stad Mpondwe. Acht gewonden liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. Ook is een onbekend aantal mensen ontvoerd.

Achter de aanval zitten volgens de politie rebellen van de Allied Democratic Forces (ADF), een groep die begin jaren 90 werd opgericht in Uganda. De groep verzette zich daar tegen president Museveni, die sinds 1986 aan de macht is. In 2001 werd ADF door het Ugandese leger verdreven naar het oosten van Congo, waar inmiddels 120 gewapende groepen en milities om de macht strijden. ADF wordt in verband gebracht met de Centraal-Afrikaanse tak van terreurorganisatie Islamitische Staat.

Regelmatig worden er in de regio aanslagen gepleegd. Alleen al sinds april vorig jaar zijn daarbij volgens de Verenigde Naties honderden burgers om het leven gekomen. Aanvallen zoals gisteravond op scholen in het grensgebied zijn al jaren niet meer voorgekomen. In 1998 kwamen 80 studenten om bij een aanval op een hogeschool.

Om het geweld de kop in te drukken, zijn er sinds 2021 Congolese en Ugandese troepen actief in het oosten van Congo, maar er worden nog altijd aanslagen gepleegd. Zo werd ADF in 2021 in verband gebracht met zelfmoordaanslagen in de Ugandese hoofdstad Kampala. De legers van Uganda en Congo vuurden in 2021 nog samen raketten en artillerie af op posities van ADF in het grensgebied.