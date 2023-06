Eerste persoon die diagnose autisme kreeg overleden

De persoon die als eerste de diagnose autisme kreeg, de Amerikaan Donald Triplett, is overleden. Triplett werd 89 jaar oud.

Als 5-jarige werd Triplett voor het eerst onderzocht door een onderzoeker van de Johns Hopkins-universiteit, kinderpsychiater Leo Kanner. De ouders van Triplett kwamen bij Kanner uit toen ze zagen dat hun zoon anders was dan andere kinderen en ze hulp voor hem zochten.

Onder meer op basis van zijn ervaringen met Triplett publiceerde Kanner in 1943 een onderzoek, met daarin voor het eerst beschrijvingen van autisme. Kanner werd zo een pionier op autisme-onderzoek.

In het onderzoek van Kanner was Triplett 'Case 1'. Het onderzoek van Kanner is nog altijd een belangrijke leidraad bij het bestuderen van autisme.

'Zijn verhaal biedt hoop'

Triplett werkte in zijn leven 65 jaar bij een bank in het stadje Forest, in de zuidelijke staat Mississippi. "Hij zat in zijn eigen wereld, maar als je hem twee getallen van drie cijfers gaf, kon hij ze sneller vermenigvuldigen dan je het antwoord op een rekenmachine kon krijgen," zei de ceo van de bank over Triplett tegen de lokale zender WLBT.

Oliver Triplett, de neef van Triplett, liet aan de krant The Times-Picayune weten dat het verhaal van zijn oom hoop biedt aan ouders van kinderen die anders zijn. "Heel Forest steunde Don en accepteerde hem", zei hij. "Het geeft mensen met kinderen op verschillende niveaus van het spectrum hoop dat hun kinderen een gelukkig en rijk leven kunnen leiden."