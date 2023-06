Snoeihard rapport justitieministerie VS over politiekorps Minneapolis

Binnen het politiekorps van de Amerikaanse stad Minneapolis was rond de dood van George Floyd al jarenlang sprake van structurele discriminatie van minderheden, schending van grondrechten en het negeren van de veiligheid van mensen in hechtenis. Dat schrijft het Amerikaanse ministerie van Justitie in een vernietigend oordeel over het handelen van het korps, ruim drie jaar na de dood van Floyd in Minneapolis.

Vanwege het rapport gaat de stad akkoord met de instelling van een onafhankelijke waarnemer die toeziet op hervormingen binnen het korps, aangesteld door een federale rechter. Het korps komt pas van dat federale toezicht af als er bepaalde doelen zijn behaald. Volgens persbureau AP duurt dat waarschijnlijk nog vele jaren.

Floyd, een zwarte Amerikaan, kwam om nadat een agent bij zijn aanhouding bijna 9 minuten met zijn knie op zijn nek had gedrukt. Videobeelden van de arrestatie gingen de wereld over en leidden tot grote verontwaardiging en massaprotesten tegen onder meer institutioneel racisme en politiegeweld.

89 pagina's

Het ministerie startte in april 2021 het onderzoek naar het korps in Minneapolis, een dag na de veroordeling tot ruim 22 jaar cel voor de witte agent (Derek Chauvin) die op Floyds nek knielde.

Voor het onderzoek, dat 89 pagina's telt, werden de praktijken binnen het korps vanaf 2016 onderzocht op basis van onder meer duizenden interne documenten, beelden van bodycams en tal van gesprekken. Daaruit bleek dat agenten soms schoten op mensen zonder vast te stellen of er daadwerkelijk sprake was van een dreiging. Verder spraken agenten elkaar geregeld niet aan op ontoelaatbaar gedrag.

Uit het onderzoek blijkt verder dat de kans dat een zwarte automobilist in Minneapolis wordt aangehouden 6,5 keer groter is dan bij een witte automobilist.

Biden: rapport is verontrustend

Justitieminister Garland zei bij de presentatie van het rapport dat tal van agenten in Minneapolis professioneel te werk gingen, maar dat "de patronen en praktijken die we hebben waargenomen datgene mogelijk hebben gemaakt wat er met George Floyd is gebeurd".

Terrence Floyd, een jongere broer van Floyd, reageerde verheugd op het harde oordeel van het ministerie. "Zo los je op en stop je wat er mis is met wetshandhaving", zei hij.

De Amerikaanse president Biden noemde de conclusies in het rapport "verontrustend". Hij zei in een schriftelijke verklaring dat het de noodzaak onderstreept om via het Congres wetten aan te nemen die het vertrouwen van het publiek vergroten in de strijd tegen rassendiscriminatie, "en zo de publieke veiligheid verbeteren".