Duizenden jaren oud zwaard gevonden in Duitsland 'dat nog bijna glimt'

Archeologen hebben in de Duitse deelstaat Beieren een bronzen zwaard van ruim 3000 jaar oud gevonden. Het zwaard verkeert volgens de wetenschappers in een uitzonderlijk goede staat, waardoor het "nog bijna glimt".

Op foto's zijn de details op het achthoekige gevest (deel waar het zwaard wordt vastgehouden), dat volgens de archeologen een complexe smeedtechniek vereist, nog duidelijk te zien. Het zwaard heeft door oxidatie een groenachtige kleur gekregen.

Het komt zelden voor dat dergelijke zwaarden nog worden gevonden, laat staan in een dergelijke staat, schrijft de Beierse dienst voor monumentenzorg in een persverklaring. De vondst werd vorige week gedaan nabij Nördlingen, een stad gelegen in het midden van de driehoek tussen Stuttgart, Neurenberg en München.

Gevonden in graf

Hoofdconservator Mathias Pfeil legt namens de dienst uit dat het zwaard werd gevonden in een graf met daarin een man, vrouw en kind. Het is nog niet duidelijk wat de relatie is tussen het drietal. "Onze archeologen moeten de vondst hiervoor verder onderzoeken. Maar we kunnen wel zeggen dat het zwaard in een buitengewoon goede staat is. Een dergelijke vondst is heel zeldzaam."

De archeologen schatten dat het zwaard uit het midden van de bronstijd (1400 voor christus) komt. Mogelijk was het zwaard een grafgift. Ook werden er meerdere pijlpunten gevonden. Soortgelijke graven in Beieren uit deze tijd zijn in de meeste gevallen al geplunderd.