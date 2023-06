Magere zege Fransen op Gibraltar in EK-kwalificatiegroep van Oranje

Nederland is na een nederlaag tegen Frankrijk en een zege op Gibraltar derde in de groep. Oranje speelt deze interlandperiode geen kwalificatiewedstrijd, maar het finaletoernooi van de Nations League.

Frankrijk gaat met drie overwinningen aan de leiding in groep B. Griekenland staat door een 2-1 zege op Ierland tweede met zes punten.

Frankrijk heeft ook z'n derde duel in de kwalificatiereeks voor het EK van 2024 gewonnen. In het Portugese Faro kon de groepsgenoot van Nederland bepaald niet overtuigen tegen Gibraltar, maar won het wel: 3-0.

Na de pauze kreeg Frankrijk genoeg kansen om Gibraltar echt op de pijnbank te leggen. Meer dan een eigen doelpunt van Aymen Mouelhi, die een voorzet van Mbappé het doel in werkte, leverde dat echter niet op.

Gibraltar kwam er zelf zo nu en dan ook uit. Ayoub El Hmidi kreeg de fans in Faro zelfs op de banken toen zijn schot vanaf de middenlijn maar net over het doel ging.

Olivier Giroud zette Frankrijk al in de vierde minuut op voorsprong, maar dat bleek geen opmaat voor een galavoorstelling van de verliezend WK-finalist. Pas in de blessuretijd van de eerste helft maakte Kylian Mbappé er 2-0 van uit een strafschop.

Nations League bij de NOS

De finale van de Nations League tussen Spanje en Kroatië is zondag live bij de NOS te volgen. De wedstrijd begint om 20.45 uur en is te zien in de NOS-app, op NOS.nl en op NPO 1. Op NPO Radio 1 zijn er flitsen van het duel te beluisteren.

De troostfinale tussen Nederland en Italië is zondag om 15.00 uur in Enschede en live te zien in de NOS-app, op NOS.nl en op NPO 1. Op NPO Radio 1 kun je luisteren naar een liveverslag.