Hoe veilig is de koers? 'Renners kunnen zelf niet helemaal overzien wat gevaarlijk is'

Hoog in de bergen zit de dood bij de wielrenners op de bagagedrager, wachtend op een fatale stuurfout bij snelheden van tachtig, negentig en wel honderd kilometer per uur. Vaak gaat het goed, soms ook helemaal mis. "Bij sommige parcours denk je van tevoren: als dit maar goed af loopt", zegt oud-renner en wieleranalist Stef Clement.

De afdaling van de Albulapas in de finale van de zesde etappe van de Ronde van Zwitserland was niet een afdaling waar het peloton echt van beeft. Maar nadat Gino Mäder daar donderdag het ravijn in was gereden en een dag later overleed, tobt het wielrennen - niet voor het eerst - met de vraag: is de koers wel veilig genoeg?

'Bijna niets gebeurd'

"Je kunt de risico's niet helemaal uitbannen, het is een risicovolle sport", zegt Clement. Maar, vraagt hij zich hardop af: "Na de Ronde van Polen in 2020, waar Fabio Jakobsen hard ten val kwam, werd er gezegd dat veiligheid nu serieus zou worden aangepakt. Maar wat is er nou sindsdien veranderd? De dranghekken zijn verbeterd, maar verder is er bijna niets gebeurd. Het wielrennen is niet zo veilig als het zou kunnen zijn."