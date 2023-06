Brons voor judoka Beurskens bij grandslamdebuut, ook Tsjakadoea op podium

De pas 18-jarige Beurskens was in de klasse tot 57 kilogram met drie overwinningen goed op dreef, maar in de halve finales bleek olympisch kampioene Nora Gjakova uit Kosovo nog te sterk.

In een pittig duel om brons met Atleta Podolak kon Beurskens in de reguliere tijd geen techniek maken, ook omdat de Poolse erg vaak door de knieën naar de mat ging. In de golden score leidde dat uiteindelijk tot een derde straf voor Podolak: ippon.

In dezelfde klasse verloor Pleuni Cornelissen in de kwartfinales van de latere winnares Sarah Leonie Cysique uit Frankrijk. In de herkansingen verloor Cornelissen vervolgens van Podolak, waardoor een Nederlands onderonsje om brons uitbleef.

Brons voor Tsjakadoea na diskwalificatie

Tsjakadoea was in de klasse tot 60 kilogram in de strijd om brons te sterk voor de Rus Gamzat Zairbekov, die werd gediskwalificeerd omdat hij op zijn hoofd belandde toen hij wegdraaide om aan een score van Tsjakadoea te ontsnappen.