Regen en defecte camera's bij eerste F1-trainingen in Canada, Hamilton snelste

De coureurs zullen blij zijn enkele rondjes in de regen te hebben gereden, want de kans is groot dat het tijdens de kwalificatie van zaterdag weer gaat regenen.

Lewis Hamilton was de snelste van het stel, zijn ploeggenoot George Russell was maar 0,027 seconde langzamer. Max Verstappen kwam tot de zesde tijd. Nyck de Vries zette ze zestiende tijd neer, vlak achter zijn ploeggenoot bij AlphaTauri Yuki Tsunoda.

In de tweede vrije training voor de Grand Prix van Canada hebben de Formule 1-coureurs flink wat meer data en inzichten verzameld dan in de eerste. Dat was ook niet zo moeilijk, want de eerste vrije training op vrijdag viel bijna geheel in het water vanwege defecte camera's langs de baan.

De sessie lag sowieso al snel stil, omdat Pierre Gasly zijn auto al na een paar minuten aan de kant moest zetten. Hoewel hij een nieuwe aandrijfas in zijn Alpine-wagen had laten zetten, brak het onderdeel af en kwam hij langs de baan te staan. De rode vlag werd gezwaaid, waarna de sessie gestopt werd om de auto van de Fransman van de baan te krijgen.

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

Toen de Alpine weg was, kwamen de problemen met de camera's aan het licht. Voor de eerste vrije training was er een stroomstoring op het circuit. Of dat de oorzaak van de problemen met de camera's was, is niet bekend.

De hegemonie van Verstappen

In Barcelona was Max Verstappen in iedere sessie de snelste van het veld, van de eerste vrije training op vrijdag tot de race op zondag. "Ik snap dat mensen wat verveeld raken als één team de sport domineert", zegt Verstappen over zijn eigen dominantie. "In het verleden hebben we dat met Ferrari en Mercedes gezien en ook met Red Bull."

Volgens Nyck de Vries is de hegemonie van Red Bull Racing geen reden om de reglementen aan te passen. "Het hoort bij de sport. De duels tussen Max en Lewis in 2021 waren mooi, maar we moeten gewoon onze hoed afnemen voor Red Bull."

Verstappen had ook waardering voor Mercedes in hun topjaren. "Dat was toen heel indrukwekkend. Ik heb nooit het gevoel gehad dat daar een einde aan gemaakt zou moeten worden."

Eenzaam aan de top of verwikkeld in een hevige strijd, Verstappen houdt van beide scenario's. "Soms is het goed om echte concurrentie te krijgen. Ik genoot van 2021, maar ook van de manier waarop 2022 verliep. Ik hoop dat meer teams dicht bij elkaar komen. Dat er ook nog een ander team is dat kan winnen als je met een klein probleem kampt of de afstelling niet honderd procent klopt."