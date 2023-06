Griekspoor omarmt in Rosmalen snelle banen: 'Gravel niet meer favoriete ondergrond'

"Kijk maar vandaag: je hoeft je tegenstander maar twee keer te breken en je wint de wedstrijd, terwijl ik anderhalve set eigenlijk niets te vertellen heb. Dat is ook typisch iets voor grastennis", aldus Griekspoor.

Het spelen op een trage gravelbaan bood Griekspoor voorheen veel vertrouwen, omdat hij de tijd had om "het goede gevoel" te vinden. Maar inmiddels kweekt hij dat vertrouwen ook op hardcourt en nu op gras.

"Ik denk richting de toekomst dat gravel als favoriete ondergrond een beetje van de baan is", zei Griekspoor na zijn sterke overwinning vrijdag op de Australische toptwintigspeler Alex de Minaur in de kwartfinales.

Hij omschreef zichzelf graag als een tennisser die het beste op gravel uit de voeten kan, maar inmiddels beseft Tallon Griekspoor dat die stelling in de prullenbak kan. Zaterdag speelt hij in Rosmalen zijn eerste halve finale op gras op ATP-niveau.

De succesweek in Rosmalen is in zekere zin ook een waardevolle les voor hem. "Ik weet nu dat ik goed kan spelen op gras en dat ik het mentaal op orde heb op deze baansoort", vertelt hij. "Ik sta er ook voor open om deze week dingen anders te doen. En ik accepteer dingen wat makkelijker op gras, op gravel eis ik meer van mezelf."

Hij vierde eerder dit jaar ook al successen op snelle hardcourtbanen. Griekspoor won in het Indiase Pune zijn eerste ATP-titel en haalde in Rotterdam de halve finales van de ABN Amro Open.

Beter gaan serveren

Er is volgens Griekspoor nog een factor waarom hij op snellere baansoorten sterk presteert. "Ik ben de laatste twee jaar veel beter gaan serveren, waardoor ik op hardcourt mijn games veel makkelijker doorkom."

Dat goede serveren zal Griekspoor zaterdagmiddag in de halve finales nodig hebben tegen de gevaarlijke Fin Emil Ruusuvuori, die voor de verrassende uitschakeling zorgde van de Italiaan Jannik Sinner, de mondiale nummer negen.

"Mijn aanvallende intenties komen mijn spel ten goede. Dit is een goede les voor de rest van het seizoen."