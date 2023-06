Houdt GP Zandvoort stand tussen grote geld? 'Hoeft niet groter en meeslepender'

Over het glooiende duinencircuit van Zandvoort scheuren vrijdagmiddag 29 klassieke raceauto's. In de Tarzanbocht ligt een oude Lotus, verderop spurt een luidruchtige Ferrari langs de hoofdtribune. Het is 75 jaar geleden dat dit circuit werd aangelegd. Om daar bij stil te staan wordt dit weekend de Historic Grand Prix gereden. Voor de gelegenheid is een soort (openlucht)museum opgetuigd. Een van de pronkstukken is een oude Williams, waarin Nigel Mansell in de jaren '80 furore maakte in de Formule 1.

Klassieke raceauto's scheuren over het klassieke circuit van Zandvoort - ANP

Het staat allemaal in schril contrast tot een aantal grands prix van eerder dit seizoen. Bijvoorbeeld de GP van Miami, waar rapper LL Cool J ongemakkelijk ogende coureurs de baan op schreeuwde en waar toeschouwers in een nephaven naar de race keken. Het grote geld heeft de laatste jaren steeds meer grip op de Formule 1 gekregen: zeker de Verenigde Staten en landen in het Midden-Oosten, zoals Saudi-Arabië, drukken hun stempel en trekken steeds meer grands prix naar zich toe. Geen Amerikaanse taferelen Het is de nieuwe tegenover de oude wereld. En de Grand Prix van Zandvoort behoort tot die laatste categorie. Om het plekje op de Formule 1-kalender te behouden, ook als het huidige contract in 2025 afloopt, moet Zandvoort zich onderscheiden van die nieuwe grands prix met het grote geld. Dat beseft circuitdirecteur Robert van Overdijk maar al te goed. Ook hij had gekeken naar die veelbesproken act van LL Cool J. De dag na de GP van Miami vroeg hij aan zijn Amerikaanse collega hoe de coureurs dat hadden beleefd. "Hij zei tegen me: 'als ze hier zo nodig willen racen, dan moeten de coureurs dit maar slikken. Dit is Amerika.' En het is ook wel leuk, dat je deze nieuwe impulsen hebt. Dat maakt de sport mondialer."

Rapper LL Cool J, hier met Lewis Hamilton, introduceerde de coureurs voor de GP van Miami - Pro Shots

Van Overdijk weet dat hij met zulke acts in de oude racewereld de plank volledig mis zou slaan. "Bij ons past het niet, Amerikaanse taferelen zal je hier echt nóóit zien. Wij hebben een modern evenement willen neerzetten, maar wel op ónze manier." Behalve met zijn historie en de bijzondere ligging tussen de duinen wil de GP Zandvoort zich vooral onderscheiden door vernieuwend zijn. Bijvoorbeeld door racefans met de fiets of het openbaar vervoer naar het circuit te krijgen. "We proberen problemen niet alleen op te lossen, maar daarin ook vooruitstrevend te zijn en daarmee een voorbeeld te zijn voor andere grands prix. Daar kun je ook in uitblinken: het hoeft niet altijd groter en meeslepender." Vorig jaar werd Zandvoort overstelpt door 105.000 racefans per dag. Veel meer rek zit er in aantallen niet in. De tribunes puilden al uit en het was al een flinke opgave dat allemaal op een veilige manier te laten verlopen. Vlaggetjes en Verstappen Na de grand prix van 2022 gingen twee beelden op sociale media viral, vertelt Van Overdijk: een shot van de befaamde Oranje-stoet die richting het circuit marcheerde én een filmpje waarin tienduizenden fans met rood-wit-blauwe vlaggetjes stonden te zwaaien. Volgens de circuitdirecteur voorbeelden van hoe je zonder grof geld te investeren toch wereldwijd kan opvallen.

Fans van Verstappen voor de GP van Zandvoort - AFP

Maar is die indrukwekkende oranjezee er ook nog als Verstappen ooit stopt? Hoeveel fans zwaaien er dan nog met Nederlandse vlaggetjes langs de hoofdtribune? Verstappen hintte er namelijk al een paar keer op dat hij zijn Formule 1-carrière over een jaar of vijf misschien best zou willen beëindigen. De tweevoudig wereldkampioen vindt de kalender te vol worden en de sport te snel veranderen. Van de nieuwe opzet in sprintraceweekends moet hij bijvoorbeeld helemaal niets hebben. Van Overdijk beseft hoe cruciaal de prestaties van Verstappen voor Zandvoort zijn. Hij durft niet te beloven dat een Nederlandse grand prix kan voortbestaan zonder Verstappen. Hoop heeft hij wel. Circuitdirecteur Van Overdijk over de toekomst van de GP in Zandvoort, eventueel in combinatie met de GP in het Belgische Spa:

Circuitdirecteur Robert van Overdijk weet nog niet hoe toekomst voor de GP van Zandvoort eruitziet. "Het is niet vanzelfsprekend dat wij na 2025 jaarlijks op de kalender staan." - NOS

Van Overdijk: "Natuurlijk is de Formule 1 hier terug dankzij hem, zonder zijn succes hadden we deze kans niet gekregen. Maar het idee is altijd geweest om op eigen benen te staan en niet alleen maar afhankelijk zijn van de populariteit van Max. Of dat genoeg is, zal in de toekomst moeten blijken." Met de klassieke wagens op de achtergrond lijkt die toekomst, de nieuwe Formule 1-wereld, in Zandvoort nu ver weg. Hoewel, zelfs op die oude Williams van Mansell kleeft een sticker. 'Saudia' staat erop: ook veertig jaar geleden stak de nieuwe wereld zijn kop al op.