Van der Poel nieuwe leider in Ronde van België: 'Beter gereden dan ik dacht'

Net als in andere koersen werd er ook in België stilgestaan bij de dood van Gino Mäder. Waerenskjold reageerde ingetogen na het behalen van zijn tweede zege van het seizoen en bij de podiumceremonie werd een moment van stilte in acht genomen.

"Het was ook moeilijk om je concentratie erbij te houden. We weten wat er vandaag is gebeurd met Gino Mäder", vertelde hij na afloop. "Enkele van mijn teamgenoten kenden hem en hebben met hem gekoerst. We zijn in gedachten bij zijn team en familie."

Van der Poel vierde

De 23-jarige Waerenskjold, wereldkampioen tijdrijden bij de beloften, hield Yves Lampaert (12 seconden langzamer) en Alex Edmondson (13 seconden) achter zich. Van der Poel werd vierde.