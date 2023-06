Pers boos op Mojo vanwege mediatoeslag voor Lowlands

Journalistenvakbond NVJ en diverse mediabedrijven zijn boos dat journalisten moeten gaan betalen als ze verslag willen doen van muziekfestival Lowlands. Het gaat om een zogenoemde charity fee van 10 euro. Concertorganisator Mojo zegt dat het geld aan goede doelen wordt gegeven.

Een "zeer verkeerd signaal", volgens de NVJ. "Een journalist moet zonder enige tegenprestatie zijn of haar werk kunnen doen", zegt algemeen secretaris Thomas Bruning. "Het maakt dan niet uit of het een voetbalwedstrijd, een politiek debat of een festival is. "

'Geen tegenprestatie nodig'

Persbureau ANP is niet van plan te betalen, zegt hoofdredacteur Freek Staps tegen vakblad Villamedia. Volgens Staps betalen ANP-journalisten niet voor toegang tot bronnen of evenementen. Hij vindt het nog te vroeg om over een boycot van het festival te denken. "We vertrouwen erop dat Lowlands deze voorwaarden intrekt."

De hoofdredactie van NRC is van mening dat journalisten hun werk moeten kunnen doen zonder dat ze daarvoor moeten betalen. "In het geval van Lowlands zouden ten minste twee journalisten en een fotograaf geaccrediteerd moeten kunnen worden, zonder dat daarvoor kosten in rekening worden gebracht", zegt adjunct-hoofdredacteur Sandra Smallenburg.

Ook de NOS zegt geen verslag te zullen doen als Lowlands vasthoudt aan de plannen. "De NOS betaalt niet voor toegang tot bronnen, dus ook niet om verslag te kunnen doen van een evenement als Lowlands," zegt hoofdredacteur NOS Nieuws Giselle van Cann. "Bij vrije nieuwsgaring hoort ook dat daar op geen enkele manier een tegenprestatie tegenover staat."

Niet de bedoeling nieuwsgaring te belemmeren

Overigens geldt de charity fee niet alleen voor journalisten. "Het geldt voor alle mensen die als gratis gast naar het festival komen", zegt Mojo-woordvoerder Bente Bollmann. Zoals mensen van platenlabels, radiostations of partners van Lowlands die een gratis toegangspas krijgen.

Volgens Mojo is het niet de bedoeling de persvrijheid of vrije nieuwsgaring te belemmeren en maakt iedere journalist of media-organisatie zijn eigen afweging of het betalen van de toeslag een reden is om geen verslag te doen van Lowlands.

"De charity fee is bij Amerikaanse en Engelse festivals al jaren gemeengoed. En nu hebben wij het hier ook ingevoerd", stelt Bollmann.