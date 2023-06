Minister Schouten vindt samenwerking met PVV in Flevoland 'ongemakkelijk'

Minister Carola Schouten vindt het "ongemakkelijk" dat haar partij de ChristenUnie in Flevoland gaat samenwerken met de PVV. "Maar het is een keuze die ze zelf kunnen maken", zei Schouten vanmiddag voorafgaand aan de ministerraad tegen het ANP.

Dinsdag werd duidelijk dat er in Flevoland een nieuw coalitieakkoord is bereikt, nadat de fracties van BBB, VVD, PVV, ChristenUnie en SGP tot een overeenkomst waren gekomen.

Het is niet voor het eerst dat de landelijke CU zich uitspreekt over deze coalitie. Het voorstel voor een coalitie met de PVV noemde de CU-partijvoorzitter in april nog "niet geloofwaardig", meldt Omroep Flevoland.

'Verschillend gedacht over samenwerking met PVV'

Nu laten minister Schouten en partijgenoot en landbouwminister Piet Adema ook weten hun zorgen te hebben. Zo zegt Adema zich te hebben verbaasd over de keuze. "Ik vind de PVV geen natuurlijke samenwerkingspartner." Toch vindt hij net als Schouten dat zijn partijgenoten vrij zijn om die keuze te maken.

Veel CU-leden hebben volgens Schouten hun ongenoegen geuit over de samenwerking die hun partijleden in Flevoland met de PVV aangaan. Leden zouden daarom hun lidmaatschap willen opzeggen. "Dat geeft aan dat er verschillend wordt gedacht over samenwerking met de PVV", zegt Schouten.

Schouten benadrukt dat de partij heeft aangegeven dat die samenwerkt "met partijen die de rechtsstaat respecteren" en met partijen die vinden dat er in Nederland voor alle mensen plek is. Volgens Schouten is dit de lijn van het partijbestuur, "en daar kan ik mij buitengewoon goed in vinden".

"Als landelijk bestuur zien we dat de opstelling van de PVV op fundamentele onderwerpen zoals godsdienstvrijheid en het belang van de rechtsstaat haaks staat op onze uitgangspunten en overtuigingen", zei CU-voorzitter Ankie van Tatenhove eerder deze week. "Daarom hebben we eerder gezegd dat deelname aan een coalitie met de PVV niet geloofwaardig is."

Details coalitieakkoord bekend

De coalitie in Flevoland presenteert vanavond zijn plannen in het provinciehuis, maar Omroep Flevoland heeft in grote lijnen beschreven wat de komende jaren de plannen van de vijf partijen zijn.

In het voorwoord wordt volgens de regionale omroep nadrukkelijk benoemd dat alle Flevolanders "binnen de grenzen van onze rechtsstaat en conform artikel 1 van de Grondwet, het recht hebben om te zijn wie ze zijn en te geloven wat ze geloven en niet geloven."

Volgens Omroep Flevoland komt deze zin vrijwel zeker voort uit de gesprekken die de ChristenUnie en PVV al in een vroeg stadium van de formatie hebben gevoerd.