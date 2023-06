NBA-basketballer Morant toont wapen in video en is nu 25 duels geschorst

Basketballer Ja Morant moet de eerste 25 wedstrijden van het nieuwe NBA-seizoen missen. De ster van Memphis Grizzlies is geschorst vanwege "gedrag waarmee hij de NBA schade heeft berokkend", aldus de organisatie.

Het nieuwe seizoen in de NBA begint op 18 oktober. Morant kan pas op zijn vroegst in december weer spelen. Naast een schorsing wil de NBA dat de speler een cursus gaat volgen om zijn destructieve gedrag tegen te gaan. "Basketbal moet voor Morant even op de tweede plaats komen", aldus NBA-commissaris Adam Silver.

"Voordat hij terug kan keren, moet hij een programma volgen bij de league, dat ervoor moet zorgen dat hij zulk destructief gedrag voortaan uit zijn hoofd laat."

Poseren met een pistool

Morant was in mei te zien in een video op Instagram, waarin hij een wapen leek vast te houden. Twee maanden eerder was hij al geschorst geweest omdat hij, ook op Instagram, had geposeerd met een pistool.

Morant was afgelopen seizoen met gemiddeld 26,2 punten per wedstrijd topschutter van de Grizzlies, die in de eerste ronde van de play-offs verloren van Los Angeles Lakers.

De 23-jarige point guard mag zich tijdens zijn schorsing niet bemoeien met teamactiviteiten of oefenwedstrijden spelen. Een straf die hij sinds zijn tweede misstap ook al van zijn eigen team opgelegd had gekregen.