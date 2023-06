UEFA-baas heeft twijfels over troostfinale Nations League, net als De Jong

Binnen de Europese voetbalbond wordt nagedacht over het afschaffen van de troostfinale van de Nations League, zo stelt UEFA-president Alexander Ceferin in gesprek met de NOS.

Het gaat niet om de wedstrijd van aanstaande zondag tussen Oranje en Italië: die gaat gewoon door. Wel wordt bekeken of de strijd om de derde en vierde plek in de toekomst houdbaar is.

Twijfels

Dat heeft alles te maken met de overvolle speelkalender. Volgens Ceferin is dat een probleem en is het welzijn van voetballers prioriteit nummer één. Waar mogelijk wil de UEFA kijken naar een oplossing.

"Om eerlijk te zijn heb ik mijn twijfels over die wedstrijd, maar het is al besloten."

Of de UEFA na deze editie van de Nations League afscheid neemt van het fenomeen troostfinale? "We weten het nog niet, maar we denken er zeker over na."