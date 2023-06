Te weinig hulp voor zóveel mensen met heftige hooikoortsklachten

Niesbuien, hoesten, jeukende ogen, hoofdpijn, vermoeidheid: mensen met een pollenallergie hebben het zwaar dit hooikoortsseizoen. Door het warme, droge weer zijn er namelijk extreem veel pollen in de lucht. En door klimaatverandering wordt dat waarschijnlijk alleen maar erger. Maar de zorg kan dat nu al niet aan, zegt de Nederlandse vereniging voor Allergologie (NVvAKI). "De zorg voor allergiepatiënten schiet ernstig tekort. Er zijn te weinig ziekenhuizen die allergologische zorg aanbieden. Huisartsen verwijzen patiënten daarom vaak niet eens door, terwijl ze wel zeer ernstige klachten hebben", zegt Hanneke Oude Elberinik internist en allergoloog in het Universitair Medisch Centrum Groningen. Er zijn volgens Oude Elberink op dit moment te weinig allergologen. Met als gevolg dat hooikoortspatiënten soms maanden moeten wachten op een behandeling.

Mensen komen bij een allergoloog terecht als ze ernstige allergieklachten hebben en medicijnen van de huisarts niet werken. Een behandeling die vaak wordt toegepast is immunotherapie. Bij deze therapie worden allergenen in steeds hogere concentraties toegediend met als doel de patiënt minder allergisch te maken. De behandeling duurt in totaal zo'n drie tot vier jaar.

Slechter presteren op werk of school Een onderzoek in het wetenschappelijke tijdschrift Journal of Health Economics toonde in 2016 al aan dat kinderen met hooikoorts tijdens het pollenseizoen lager scoren dan hun klasgenoten zonder klachten. "Het is ook al meerdere keren bewezen dat mensen die met hooikoortsklachten naar hun werk gaan, minder presteren dan normaal", zegt Hans de Groot, allergoloog bij het Renier de Graaf Gasthuis. Hooikoortspatiënten zijn bijvoorbeeld moe door hun medicatie en kunnen zich slechter concentreren. Dit kost vaak zo veel energie, dat mensen na hun werk te moe zijn voor sociale activiteiten.

"Hooikoorts heeft simpelweg veel effect op je dagelijkse functioneren. We zien dat patiënten nu al drie weken lang forse hooikoortsklachten hebben die niet goed behandeld kunnen worden met hun standaard medicatie. De klachten breken daar doorheen." Vooral bloeiende bomen zorgen op dit moment voor hevige klachten. Hoewel er momenteel vooral veel graspollen in de lucht zijn, is het juist het aantal boompollen dat in de afgelopen jaren sterk is toegenomen: Bij pollentelstations in Leiden en Helmond zien ze dat bomen door klimaatverandering veel eerder in het jaar bloeien. Onderzoekers beginnen steeds eerder met het meten van pollen:

Letty de Weger, pollenspecialist bij het LUMC, legt uit hoe ze meet hoeveel pollen er in de lucht zitten. - NOS