Grotere vraag naar islamitische begraafplaatsen: 'Van wieg tot graf Nederlander zijn'

Steeds meer moslims willen in Nederland begraven worden op een begraafplaats met eeuwigdurende grafrust. Gemeenten willen daaraan meewerken, maar door een tekort aan beschikbare grond wordt het moeilijker om aan deze wens te voldoen. De discussie daarover neemt alleen maar toe, constateert de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Momenteel ontvangen gemeenten veel aanvragen van moslimorganisaties die op zoek zijn naar ruimte voor een islamitische begraafplaats. Die willen grond aankopen of ruimte krijgen op gemeentelijke begraafplaatsen, maar dan wel met eeuwigdurende grafrust. Vooral in de Randstad is er volgens de VNG behoefte aan dit soort begraafplaatsen. Maar juist daar is grond schaars en daarmee ook de mogelijkheid om graven voor eeuwig aan te bieden.

Corona bracht ommekeer

De VNG zegt dat gemeenten steeds meer behoefte hebben om ervaringen met elkaar uit te wisselen over hoe ze moeten omgaan met verzoeken voor islamitische begraafplaatsen. Volgens burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem is het ook een onderwerp dat nooit echt onder de aandacht is gebracht, ook niet door moslims zelf. "Voorheen was het gebruikelijk om begraven te worden in het land van herkomst."

Door de coronacrisis is volgens hem een andere werkelijkheid ontstaan. "Vanwege de lockdowns konden overledenen niet gerepatrieerd worden en moesten ze hier begraven worden. Toen ontstond de noodzaak en urgentie om het anders te organiseren."

Geen ruimte

In Arnhem is begin dit jaar een van de grootste islamitische begraafplaatsen geopend van West-Europa. In Haarlem speelt op dit moment de discussie over een dergelijke begraafplaats. Daar heeft de islamitische gemeenschap aangegeven dat een eigen begraafplaats voor hen een prioriteit is. "Mensen geven aan dat ze hier kinderen en kleinkinderen hebben en dat dit hun stad is", zegt burgemeester Jos Wienen. "Ze willen daarom ook hun doden hier begraven."

Volgens Wienen is er weinig ruimte in Haarlem. Hij benadrukt dat zijn stad tot een van de dichtstbevolkte gemeenten van Nederland hoort en dat grond schaars is. "Dat is een constant probleem voor ons. We moeten nieuwe woningen bouwen, maar er is nauwelijks ruimte. Dat betekent dat er voor een begraafplaats, die ook ruimte vraagt, er binnen de bestaande stad geen ruimte is."