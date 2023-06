Technische staf Ajax compleet: Maduro tekent voor drie jaar als assistent

De kersverse eredivisieclub had de gewilde Maduro liever nog even gehouden. Zijn contract liep nog een jaar door, maar tegen Ajax kon Almere City niet op.

"We waren maar wat graag de Eredivisie ingegaan met Hedwiges Maduro als assistent-trainer. Tegelijkertijd hebben we ook uit respect voor Hedwiges geluisterd naar zijn verhaal en gunnen we hem deze stap", laat algemeen directeur John Bes weten.

Directeur voetbalzaken Sven Mislintat van Ajax is in ieder geval blij met de komst van Maduro: "Het is voor ons belangrijk dat Hedwiges erbij komt. Ik ben erg blij dat we alle trainersposities voor het eerste elftal nu hebben ingevuld."