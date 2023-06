Vanavond op tv: Vredesplan Afrika • Toename minderjarige asielzoekers • Werner Herzog in Eye

Vandaag reizen zes Afrikaanse leiders naar Oekraïne, aangevoerd door de Zuid-Afrikaanse president Cyril Ramaphosa, om daar een vredesplan te presenteren. Daarna reist de groep door naar Rusland. Het bezoek is opvallend, omdat Zuid-Afrika zich neutraal opstelt in de oorlog maar president Ramaphosa nog wel warme banden heeft met Rusland.

Toename in minderjarige alleenstaande asielzoekers

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) ziet steeds meer minderjarige alleenstaande asielzoekers afreizen naar Nederland. Deze jonge vreemdelingen worden vaak naar Europa gestuurd om vervolgens een gezinshereniging aan te vragen. De IND vindt het een zorgwekkende ontwikkeling.

Maar waar komen deze kinderen eenmaal in Nederland terecht? Worden ze wel goed opgevangen? Te gast in de studio is Elianne Zijlstra, van het Expertisecentrum Kinderen en Vreemdelingenrecht van de Rijksuniversiteit Groningen.