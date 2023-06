Luchtmacht legt werk op complex Dongen stil: 'Gebouwen zijn te slecht'

De luchtmachtleiding heeft het personeel van een defensiecomplex in Dongen naar huis gestuurd. Vanwege de beroerde arbeidsomstandigheden vindt de leiding het niet langer verantwoord dat daar mensen werken.

Op het complex zit het zogeheten 982 squadron. De 200 mensen die hier werken, houden zich bezig met technologische systemen en het ondersteunen van missies.

Volgens defensie is het complex waar het luchtmachtpersoneel werkt zwaar verouderd: "De gebouwen en faciliteiten op de locatie kampen met te veel achterstallig onderhoud en gebreken." Het werk is dan ook gestopt om ongelukken te voorkomen.

Op het complex zijn ook gebouwen van andere defensieonderdelen, zoals de landmacht en het Defensie ondersteuningscommando. Die blijven wel gewoon open. Hoelang het luchtmachtpersoneel niet aan het werk kan, is nog onduidelijk.

Verhuizing al meerdere keren uitgesteld

Een woordvoerder van defensie zegt tegen Omroep Brabant dat er steeds vaker om problemen heen werd gewerkt. "Als er vloerplaten scheef lagen, dan zetten we dat af. Als het onweerde, stopten we met werken omdat de bliksemafleiders niet werkten en met regen liep de kelder vol water."

De luchtmachtleiding wil af van alle lapmiddelen, omdat er zeker nog tot 2026 in Dongen moet worden gewerkt. Het 982 squadron staat al enige tijd op de nominatie om te verhuizen naar het logistiek centrum van de luchtmacht in Woensdrecht zo'n 70 kilometer verderop.

Die verplaatsing is meerdere keren uitgesteld vanwege geldgebrek. "De voorgenomen verhuizing is ook de reden dat de afgelopen jaren amper is geïnvesteerd in de gebouwen en faciliteiten in Dongen", meldt defensie. Daarbij zal de verhuizing ook afhangen van vergunningen en stikstofuitstoot.