Griekspoor halvefinalist in Rosmalen, wordt hij Van Rijthovens opvolger?

Tallon Griekspoor is er op knappe wijze in geslaagd bij het grastoernooi van Rosmalen de laatste vier te bereiken. De nummer 38 van de wereld was in drie sets te sterk voor de als vierde geplaatste Australiër Alex De Minaur: 4-6, 6-3, 6-4. In de halve finale speelt Griekspoor tegen de winnaar van het duel tussen de als vierde geplaatste Italiaan Jannik Sinner en de Fin Emil Ruusuvuori. De andere halve finale gaat tussen de Australiërs Jordan Thompson en Rinky Hijikata. Nederlandse winnaars Het grastoernooi in Rosmalen is bij de mannen vijf keer gewonnen door een Nederlander. Vorig jaar zorgde Tim van Rijthoven voor een stunt door in Brabant vanuit het niets zijn eerste titel te pakken. In het verleden zegevierden Sjeng Schalken (2002 en 2003) en Richard Krajicek (1994 en 1997) daar ook. Bij de vrouwen is Michaëlla Krajicek de enige Nederlandse winnares. Zij pakte de titel in 2006.

Libéma Open bij de NOS De halve finale van Tallon Griekspoor is zaterdag live te zien op NOS.nl en in de NOS-app. Het is nog niet bekend hoe laat hij moet spelen. Ook de finales zondag (12.00 uur vrouwen en 14.30 uur mannen) worden rechtstreeks uitgezonden.

Griekspoor, de enige Nederlander nog in het enkelspel bij de Libéma Open, was de eerste die in de problemen kwam. Op 2-2 werkte hij op eigen service eerst een 0-40 stand weg en daarna met een sterke opslag ook nog een vierde breekpunt. Op 4-4 was hij na een bal die onfortuinlijk via de netband uit vloog, opnieuw op reparatiewerk aangewezen. Aanvankelijk met succes, maar nadat De Minaur met een knappe backhand langs de lijn zich naar een derde breekpunt had gespeeld, werd een te diep geslagen forehand Griekspoor fataal. Het kostte de 26-jarige Haarlemmer prompt de eerste set. Kantelmoment Nadat Griekspoor in het begin van de tweede set opnieuw een breekpunt onschadelijk had moeten maken, kreeg hij voor het eerst een beetje vat op de opslag van zijn opponent. Vanaf een 15-40 achterstand maakte hij mede dankzij een sterke spreiding vier punten op rij, goed voor een 3-1 voorsprong en uiteindelijk het binnenhalen van de tweede set.

Alex De Minaur - ANP