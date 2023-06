Hoe beter milieubewuste Mäder reed, hoe meer hij schonk aan goede doelen

De vandaag overleden Gino Mäder was niet alleen een groot wielertalent. "Ook naast de fiets was hij een geweldig mens", zegt ploegbaas Milan Erzen van Bahrain Victorious in het overlijdensbericht van de 26-jarige Zwitser. Mäder koppelde zijn prestaties op de fiets aan goede doelen, vooral op milieugebied. Het grote publiek leerde Mäder kennen in maart 2021, in de zevende rit van Parijs-Nice. Hij leek daar onderweg naar zijn eerste grote ritzege nadat hij de hele dag op kop had gereden, maar werd op La Colmiane in de laatste meters teruggepakt door Primoz Roglic. Na die rit werd de Sloveen kwalijk genomen dat hij de etappewinst niet aan de dappere aanvaller uit Zwitserland had gegund. Bij Mäder stonden de tranen in zijn ogen.

Die grote ritzege volgde een paar maanden later alsnog voor Mäder; in de Giro d'Italia versloeg hij bij een finish bergop Egan Bernal en Daniel Martin. Weer een paar maanden later reed Mäder de beste grote ronde uit zijn loopbaan. In de Vuelta van 2021 eindigde hij als vijfde en won hij het jongerenklassement door Tourwinnaar Egan Bernal voor te blijven. 4.529 euro voor goed doel Tijdens die Vuelta was de jonge Zwitser niet alleen maar bezig met de koers. Mäder was maatschappelijk geëngageerd en gebruikte zijn wielerprestaties om goede doelen, vooral op milieugebied, te steunen. Tijdens de Ronde van Spanje maakte Mäder via twitter bekend dat hij per renner die hij per etappe én in het eindklassement versloeg, 10 euro zou overmaken aan een door zijn volgers gekozen non-profitorganisatie. Na elke etappe maakte hij een tussenstand bekend. De teller stopte uiteindelijk op 4.529 euro. Hij doneerde het geld aan een organisatie die zich inzet voor herbebossing in Afrika.

Vorig jaar zamelde Mäder op vergelijkbare wijze geld in voor het behoud van de Zwitserse gletsjers. Voor elke renner die achter hem finishte, doneerde hij een Zwitserse Franc. In augustus waren dat er al 3.341. GP Mäder Mäder groeide op in een echt wielergezin en kwam via zijn ouders in aanraking met de sport. Ook zijn drie zussen fietsten. De Mäders organiseerden speciaal voor hun kinderen jarenlang de GP Mäder in Wiedlisbach, met wedstrijden voor de jongeren- en jeugdcategorieën. Mäder was een getalenteerd klimmer. In de Tour de l'Avenir, de Franse rittenkoers voor beloften waar vaak talentvolle renners boven komen drijven, eindigde hij in 2018 als derde in het eindklassement, achter Thymen Arensman en Tadej Pogacar. "Ik had gehoopt op meer van dit soort battles", schreef Arensman vandaag bij de podiumfoto op Instagram.

Thymen Arensman, Tadej Pogacar en Gino Mäder op het podium na de Tour de l'Avenir in 2018 - Instagram @thymenarensman

In 2019 werd Mäder op 21-jarige leeftijd prof bij Dimension Data, niet geheel toevallig een ploeg die zich ook inzet voor een goed doel. In 2020 reed hij bij opvolger NTT. Toen die ploeg ophield te bestaan, kwam hij bij Bahrain terecht. Aan die keuze ging nog wel wat gewetenswroeging vooraf bij de maatschappelijk betrokken Mäder. "Het is een land met een reputatie. Steun ik de sjeik als ik voor deze ploeg rijd? Ik heb er lang over nagedacht en veel over gesproken. Uiteindelijk wilde ik na twee jaar (waarvan een jaar met alle coronatoestanden) niet alweer werkloos achterblijven. Als ik geen ja had gezegd, had iemand anders dat wel gedaan", zei hij.

Mäder (uiterst rechts) met de jongerentrui op het podium na de Vuelta van 2021 - AFP

Mäder, die zich in zijn vrije tijd interesseerde voor poëzie en wiskunde, zou eigenlijk vorig jaar zijn Tourdebuut maken namens Bahrain. Toen gooide covid roet in het eten. In de Ronde van Zwitserland, waarin hij twee jaar geleden al eens een etappe won, bereidde hij zich deze week voor op zijn eerste Ronde van Frankrijk. Twee dagen geleden deed hij nog een gooi naar de ritzege door in zijn eentje te demarreren op de klim naar Crans-Montana. Zonder succes. Een dag later ging het vreselijk mis in de afdaling van de Albulapas. Een goed doel had hij voor dit seizoen nog niet vastgelegd.