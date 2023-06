Schelling wint in Slovenië op zwarte dag wielersport, veel tranen na afloop

Ide Schelling heeft de derde etappe in de Ronde van Slovenië gewonnen. De Nederlander klopte Luka Mezgec in een sprint na een opmerkelijke slotfase.

Op de dag waarop bekend werd dat Gino Mäder is overleden na zijn zware valpartij in de Ronde van Zwitserland, ging de overgangsetappe in Slovenië gewoon door. Het is niet bekend of het peloton wist van het overlijden van Mäder.

Aangeslagen

De renners van Bahrain-Victorious, de ploeg van de Zwitser die ook in Slovenië meedoet, leken wel op de hoogte te zijn. Waar ze in het begin van de etappe veel kopwerk deden, lieten ze zich later steeds verder terugzakken in het peloton.

Na afloop waren Schelling en veel andere renners aangeslagen door het trieste nieuws uit Zwitserland. Tranen rolden over de wangen bij Schelling en ook andere coureurs waren niet meer bezig met de zojuist verreden etappe.