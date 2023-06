Schelling wint in Slovenië op zwarte dag wielersport, emoties komen na afloop

Ide Schelling heeft de derde etappe in de Ronde van Slovenië gewonnen. De Nederlander klopte Luka Mezgec in een sprint na een opmerkelijke slotfase.

Op de dag waarop bekend werd dat Gino Mäder is overleden na zijn zware valpartij in de Ronde van Zwitserland, ging de overgangsetappe in Slovenië gewoon door. Het is niet bekend of het peloton wist van het overlijden van Mäder.

Terugzakkend Bahrein

De renners van Bahrain-Victorious, de ploeg van de Zwitser die ook in Slovenië meedoet, leken wel op de hoogte te zijn. Waar ze in het begin van de etappe veel kopwerk deden, lieten ze zich later steeds verder terugzakken in het peloton.

Na afloop waren Schelling en veel andere renners aangeslagen door het trieste nieuws uit Zwitserland. Tranen rolden over de wangen bij Schelling en ook andere coureurs waren niet meer bezig met de zojuist verreden etappe.

Vroege vluchters ingelopen

Twintig kilometer voor de finish werden de vroege vluchters achterhaald en was duidelijk dat de etappe beslist zou worden in het heuvelachtige slot. Voor Dylan Groenewegen, winnaar van de eerste twee etappes en leider in het klassement, ging het op dat moment even te hard.

Toen meerdere renners zich vergisten en een scherpe bocht misten, zette Schelling de aanval in. Hij kwam enkele meters los, maar gaf zich al snel weer over.

Aanval Mohoric

Niet veel later was het Mohoric, ploeggenoot van Mäder bij Bahrein, die sterk versnelde. Hij probeerde weg te komen, maar de groep bleef bij elkaar en ook Groenewegen kon weer terugkeren.

In de slotfase leek Groenewegen mee te kunnen sprinten voor de zege, maar in de laatste kilometer nam hij net als veel andere renners de verkeerde afslag op een rotonde. Schelling won daarna de sprint van een groep van zo'n vijftien renners.