'Bouw van nieuwe woningen loopt nog sneller terug dan verwacht'

De bouw van nieuwe woningen zal dit en volgend jaar harder teruglopen dan al was voorspeld. Dat is althans de nieuwe verwachting van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB). Dat zegt dat er dit jaar 6,5 procent minder huizen worden gebouwd dan vorig jaar. Voor volgend jaar verwacht het EIB een daling van 8 procent.

Begin dit jaar verwachtte het EIB nog een daling van 3,5 procent dit jaar en 5,5 procent volgend jaar. "In de eerste drie maanden van 2023 zijn 30 procent minder vergunningen afgegeven dan in dezelfde periode in 2022", verklaart EIB-directeur Taco van Hoek de bijgestelde verwachting. "Die daling van de vergunningen in het eerste kwartaal is bepaald niet meegevallen. De verkopen beloven ook niet veel goeds."

Vooral de bouw van nieuwbouwwoningen gaat achteruit, maar ook de totale bouwproductie, dus ook van onder meer wegen en bedrijfspanden, zal naar verwachting afnemen. Het EIB verwacht dat deze algehele bouwproductie dit jaar afneemt met 2 procent en in 2024 met 2,5 procent.

Bouwen stuk duurder

De daling van het aantal vergunningen wordt veroorzaakt door hogere rentes, stijgende bouwkosten en een afnemende economische groei. Ook speelt in de woningbouw het stikstofprobleem mee.

De toenemende bouwkosten komen volgens gemeenten en deskundigen deels door een nieuwe wet die volgend jaar ingaat. Die wet bepaalt dat het bouwtoezicht, dat nu nog bij de gemeenten ligt, wordt geprivatiseerd. Commerciële partijen gaan dan toezichthouden op de bouw. De kosten zijn voor de consument. De verwachting is daarmee dat het bouwen of verbouwen van een woning duurder zal worden.

Ook worden veel bouwprojecten tussentijds stilgelegd, met name op wat Van Hoek lastige locaties noemt. "Het gaat vaak om binnenstedelijke locaties waar al veel omheen gebouwd is. Om daar iets nieuws te bouwen, moet er bedrijvigheid worden verplaatst of bijvoorbeeld een weg worden omgelegd. Ook wordt vaak bezwaar gemaakt vanuit de omgeving. Dat maakt dat die projecten moeilijk en duurder worden en dan worden stilgelegd."

Een markt die nog wel zal groeien, is volgens het EIB de verduurzaming van panden. "Duurzaamheidsinvesteringen zijn spectaculair gegroeid. Die groei zet nog steeds door."