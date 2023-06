GP Zandvoort wil wangedrag fans uitbannen: 'Protocollen aangescherpt'

In aanloop naar de Grand Prix van Zandvoort van 2023 heeft de circuitdirectie de maatregelen om grensoverschrijdend gedrag tijdens de GP te voorkomen aangescherpt. Dat liet directeur Robert van Overdijk weten tijdens een persbijeenkomst op het duinencircuit.

Vorig seizoen ontstond grote ophef naar aanleiding van wangedrag van voornamelijk Nederlandse racefans tijdens de GP van Oostenrijk. Toen werd er op sociale media met name geklaagd over vrouwonvriendelijke en seksistische gedragingen.

Ook in Zandvoort ging het een jaar geleden mis toen meer dan twintig zeiden slachtoffer te zijn geweest van ongewenst gedrag. De meldingen gingen over het maken van ongewenste foto's en video's, nageroepen worden en betast worden aan billen, borsten en buik.

Van Overdijk kondigt een verscherpt protocol aan. "Wij willen onze stinkende best doen om ervoor te zorgen dat dit een evenement is waar families zich prettig voelen. We appelleren daarbij ook aan bezoekers, die we hier ook onderdeel van willen maken."

De organisatie wil het makkelijker maken voor (vrouwelijke) bezoekers om wangedrag te melden. "Naast een telefonisch meldpunt, zijn er ook fysieke aanspreekpunten, waar mensen bij mannelijke en vrouwelijke medewerkers melding kunnen doen."

GP na 2025?

De Grand Prix van Zandvoort staat de komende twee jaar op de kalender. Daarna moet er opnieuw worden onderhandeld over een nieuw contract met Formula One Group (FOM).

"Dat we daarna ook op de kalender staan is niet vanzelfsprekend", zegt Van Overdijk. "Wat daarna gebeurt is in de basis aan FOM."

De GP van Zandvoort van 2023 vindt eind augustus plaats. De race wordt gereden op zondag 27 augustus.